به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری غروب چهارشنبه در بازدید میدانی از میدان بار و تامین خدمات مطلوب در حوزه تامین کالاهای اساسی شاهرود، اظهار داشت: خوشبختانه هیچ کمبودی در سطح شهرستان دیده نشده است.

وی ادامه داد: کالاهای اساسی، پروتئینی، سبزی جات و میوه و دیگر کالاها با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار داده شده است.

فرماندار شاهرود با تاکید بر اینکه ظرفیت ارسال میوه و تره بار و دیگر کالاها در شرایط جنگی به دیگر استان های کشور وجود دارد، اظهار داشت: این نشان‌دهنده وفور کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، تخم مرغ، مرغ و سبزیجات در شاهرود است.

آصفری با تاکید بر اینکه هیچ گونه تخلفی در راستای کم فروشی را پذیرا نخواهم بود، تصریح کرد: با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه خللی در ارائه خدمات معیشتی به مردم قابل قبول نیست، ادامه داد: رصد و نظارت دقیق بر تامین و ارائه کالاهای اساسی در شهرستان با جدیت ادامه دار است.