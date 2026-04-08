۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

شاهرود آماده برگزاری انتخاباتی پرشور؛ تمهیدات کامل اندیشیده شده است

شاهرود- فرماندار شاهرود از تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری مردم در این شهرستان خبر داد و گفت: همه برنامه‌ها و فرآیندهای انتخاباتی طبق برنامه‌ریزی دقیق در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شاهرود در سالن ولایت فرمانداری، ضمن اشاره به پیروزی ایران اسلامی در جنگ ۴۰ روزه بیان کرد: ملت ایران اسلامی با ایستادگی و صلابت خود شکست را به دشمن تحمیل کردند.

وی با بیان اینکه ما در تاریخ انقلاب اسلامی بارها و بارها امدادهای الهی را شاهد بویم که در این نبرد ۴۰ روزه هم چنین رویدادهایی رخ داد، ابراز کرد: خداوند کشور و انقلاب را از تهدیدات نجات داده است.

فرماندار شاهرود ضمن گرامی داشت اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای موجی از بیداری را نه تنها در ایران و جامعه اسلامی بلکه در دنیا ایجاد کرد و تداوم راه ایشان توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، انقلاب را به سرمنزل مقصود هدایت خواهد کرد.

آصفری در ادامه به انتخابات نیز اشاره کرد و با بیان اینکه همه فرآیند های انتخاباتی در شهرستان شاهرود به خوبی و طبق برنامه پیش می رود، اعلام کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت بالای مردم شهرستان شاهرود اندیشیده شده است.

وی همچنین به آمادگی شهرستان شاهرود برای برگزاری مراسم اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین حضور زائران و مجاوران علی بن موسی الرضا(ع) در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب که در مسیر تهران و مشهد اشاره کرد و افزود: در تلاش هستیم که تمهیدات لازم برای خدمترسانی به مردم را در شهرستان شاهرود فراهم سازیم.

کد مطلب 6795437

