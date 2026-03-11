  استانها
  2. تهران
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

شهادت یک پاسدار دیگر ورامینی در حمله رژیم صهیونیستی؛ اعلام زمان تشییع

ورامین- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین از شهادت یکی دیگر از پاسداران این شهرستان در حملات اخیر رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمان کادری،شامگاه چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با محکومیت شدید جنایات رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، از شهادت یکی دیگر از پاسداران ورامین در حملات اخیر خبر داد.

وی در ادامه اظهار داشت: شهید سرهنگ پاسدار وحید اردستانی از نیروهای انقلابی، متعهد و دغدغه‌مند ورامین بود که همواره در راه خدمت به مردم و حفظ امنیت کشور با تمام توان تلاش می‌کرد. این رزمنده رشید در حملات اخیر رژیم تروریست و کودک‌کش صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.

کادری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد و افزود: شهدا با نثار خون پاک خود، امنیت، عزت و آزادی را برای ما به ارمغان آوردند و قدردانی از این ایثار و فداکاری، وظیفه همگانی است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین در ادامه به تشریح برنامه‌های وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید بزرگوار پرداخت و گفت: مراسم وداع با پیکر پاک شهید اردستانی، پنجشنبه مورخ ۲۱ اسفندماه، ساعت ۱ بامداد و همزمان با مراسم معنوی احیای شب قدر در مسجد امام سجاد(ع) واقع در بلوار باهنر ورامین برگزار خواهد شد.

وی افزود: آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید سرافراز نیز روز جمعه مورخ ۲۲ اسفندماه، همزمان با آیین عبادی سیاسی نماز جمعه از محل مصلی نماز جمعه تا میدان امام خمینی (ره) برگزار و سپس پیکر مطهر برای خاکسپاری در گلستان شهدای امامزاده حسین رضا (ع) تشییع خواهد شد.

کادری خاطرنشان کرد: همچنین مراسم یادبودی به همین مناسبت روز یکشنبه مورخ ۲۴ اسفندماه، از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در مسجد امام سجاد(ع) ورامین برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین در پایان تصریح کرد: شهادت این پاسدار رشید و دیگر مدافعان حریم امنیت، بار دیگر ایثار، شجاعت و از خودگذشتگی جوانان غیور این سرزمین را به جهانیان نشان داد. مردم شهیدپرور ورامین نیز با همدردی با خانواده این شهید بزرگوار، بر ادامه راه و آرمان‌های والای او و تمامی شهدا تأکید می‌کنند.

کد خبر 6772154

