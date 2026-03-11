شهادت یک پاسدار دیگر ورامینی در حمله رژیم صهیونیستی؛ اعلام زمان تشییع

به گزارش خبرنگار مهر، آزمان کادری،شامگاه چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با محکومیت شدید جنایات رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، از شهادت یکی دیگر از پاسداران ورامین در حملات اخیر خبر داد.

وی در ادامه اظهار داشت: شهید سرهنگ پاسدار وحید اردستانی از نیروهای انقلابی، متعهد و دغدغه‌مند ورامین بود که همواره در راه خدمت به مردم و حفظ امنیت کشور با تمام توان تلاش می‌کرد. این رزمنده رشید در حملات اخیر رژیم تروریست و کودک‌کش صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.

کادری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد و افزود: شهدا با نثار خون پاک خود، امنیت، عزت و آزادی را برای ما به ارمغان آوردند و قدردانی از این ایثار و فداکاری، وظیفه همگانی است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین در ادامه به تشریح برنامه‌های وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید بزرگوار پرداخت و گفت: مراسم وداع با پیکر پاک شهید اردستانی، پنجشنبه مورخ ۲۱ اسفندماه، ساعت ۱ بامداد و همزمان با مراسم معنوی احیای شب قدر در مسجد امام سجاد(ع) واقع در بلوار باهنر ورامین برگزار خواهد شد.

وی افزود: آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید سرافراز نیز روز جمعه مورخ ۲۲ اسفندماه، همزمان با آیین عبادی سیاسی نماز جمعه از محل مصلی نماز جمعه تا میدان امام خمینی (ره) برگزار و سپس پیکر مطهر برای خاکسپاری در گلستان شهدای امامزاده حسین رضا (ع) تشییع خواهد شد.

کادری خاطرنشان کرد: همچنین مراسم یادبودی به همین مناسبت روز یکشنبه مورخ ۲۴ اسفندماه، از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در مسجد امام سجاد(ع) ورامین برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین در پایان تصریح کرد: شهادت این پاسدار رشید و دیگر مدافعان حریم امنیت، بار دیگر ایثار، شجاعت و از خودگذشتگی جوانان غیور این سرزمین را به جهانیان نشان داد. مردم شهیدپرور ورامین نیز با همدردی با خانواده این شهید بزرگوار، بر ادامه راه و آرمان‌های والای او و تمامی شهدا تأکید می‌کنند.