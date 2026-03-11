عارف: تأمین کالاهای اساسی در خوزستان بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف شامگاه امروز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان آخرین تحولات جبهه‌های نبرد نرم و سخت در این استان مرزی را بررسی کرد.

این تماس در شرایطی انجام شد که نیروهای مسلح کشور از ۹ اسفند ماه در پاسخ به تجاوزهای هوایی و دریایی آمریکا و اسرائیل، عملیات‌های گسترده‌ای را برای دفاع از حریم آسمان و آب‌های سرزمینی در دست اجرا دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای این گفتگو با اشاره به حساسیت استراتژیک خوزستان در تأمین انرژی و امنیت غذایی کشور اظهار کرد: گزارش‌های ارائه شده درباره ذخایر سوخت و شبکه توزیع کالاهای اساسی نشان‌دهنده آمادگی مناسب استان برای مدیریت شرایط جنگی است.

وی افزود: تداوم بی‌وقفه خدمات عمومی حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی از اولویت‌های اصلی دولت است.

عارف با تقدیر از اقدامات جهادی و شبانه‌روزی مدیران خوزستان در مدیریت شرایط بحرانی بیان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظامی برای حفظ امنیت روانی و معیشتی مردم، خط قرمز دولت در این برهه حساس است.

وی ادامه داد: ایستادگی و اتحاد مثال‌زدنی مردم شجاع خوزستان که همچنان پشتیبان اصلی نیروهای مسلح هستند، بازدارنده‌ترین عامل در برابر اهداف شوم دشمنان به شمار می‌رود.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و روحیه جهادی مدیران، هیچ کمبودی در تأمین مایحتاج عمومی مردم ایجاد نخواهد شد و دشمن در رسیدن به اهداف خود برای ایجاد ناامنی ناکام خواهد ماند.

استاندار خوزستان نیز در این تماس تلفنی با قدردانی از نگاه ویژه دولت به استان، گزارشی از آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، سوخت و نحوه مدیریت شرایط جنگی در استان ارائه داد.