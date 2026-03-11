شهین جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حملات اخیر به تأسیسات حیاتی و زیرساختهای معیشتی کشور، این اقدامات را نشانه «درماندگی استراتژیک» دشمن دانست و تاکید کرد: وسعت جغرافیایی ایران در مقابل محدودیت سرزمینی رژیم صهیونیستی، هرگونه ماجراجویی در حوزه انرژی و آب را به شکستی مرگبار برای مهاجمان تبدیل خواهد کرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات آبشیرینکن و انبارهای نفت اظهار کرد: دشمن که در جبهههای نظامی و سیاسی شکست خورده، اکنون با هدف قرار دادن نبض زندگی مردم یعنی آب و انرژی، به دنبال ایجاد فشار اجتماعی و فرسایش روحیه مقاومت است؛ اما این رفتار، بیش از آنکه قدرتنمایی باشد، گواهی بر استیصال و بنبست نظامی آنهاست.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تحلیل وضعیت استراتژیک دو طرف گفت: دشمن وارد بازی خطرناکی شده است که انتهای آن مشخص است. ایران یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و زیرساختهای ما در پهنهای وسیع توزیع شده است، اما رژیم صهیونیستی با جغرافیایی محدود و متمرکز، تنها با چند موشک نقطهزن در حوزه گاز، بنزین،آب و ...، به طور کامل فلج خواهد شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما لایه به لایه زیرساختهای آنها را میشناسیم و نابود کردن این اهدافِ متمرکز برای نیروهای مسلح ما از همیشه آسانتر است.
جهانگیری ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تأکید بر تداوم راه ایشان، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح و سپاه پاسداران نشان دادهاند که هیچ تعرضی را بدون پاسخ نمیگذارند.
وی یادآور شد: پاسخ متناسب و پشیمانکننده، مطالبه جدی ملت و مجلس است و قطعاً در زمان و مکان مناسب، ضربهای هولناک بر پیکره پوشالی دشمن فرود خواهد آمد.
نماینده مردم ارومیه با اشاره به روحیه سلحشوری مردم آذربایجان غربی تاکید کرد: مردم ما به خوبی میدانند که این حملات برای تحت تاثیر قرار دادن معیشت است، اما غیرت ایرانی و آذربایجانی فراتر از این تهدیدات است.
جهانگیری گفت: ما در مجلس شورای اسلامی تا آخرین لحظه برای صیانت از حقوق مردم و تقویت زیرساختهای جایگزین ایستادهایم و اجازه نخواهیم داد توطئه دشمن در ایجاد فشار بر زندگی روزمره شهروندان به نتیجه برسد.
