۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

حجت الاسلام فخری: خون شهدا هیمنه پوشالی آمریکا را در هم می‌شکند

حجت الاسلام فخری: خون شهدا هیمنه پوشالی آمریکا را در هم می‌شکند

لنگرود- کارشناس مذهبی گفت:خون مطهر شهدا نه‌تنها آبیاری‌کننده درخت تنومند انقلاب اسلامی است، بلکه هیمنه پوشالی آمریکا در جهان را در هم خواهد شکست.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام نعمت فخری عصر چهارشنبه در مراسم سوم شهید «عابد اسلام دوست » با اشاره به سخنان پیامبر اکرم (ص) درباره آزار پیامبران و مخالفت یهود با اسلام، گفت: اسلام همیشه با همین خون‌ها پایدار بود.

کارشناس مذهبی افزود: دشمن بعد از توطئه‌های فراوان با جنگ ۱۲ روزه، کودتا دی ماه در نهایت تلاش برای شهادت رهبر جامعه، قصد تجزیه ایران را داشت.

وی با انتقاد از روند مذاکرات، آن‌ها را دسیسه‌ای برای اهداف دشمن خواند و گفت:دشمن در مرحله سوم، نامردی به مراتب بیشتری داشت و آن هم شهادت رهبر جامعه بود.

حجت‌الاسلام فخری با اشاره به خروش مردم پس از جنایت دشمن،گفت: دشمن با این اقدام، مردم را برای انتقام به قیام فراخوانده است

وی نتیجه اقدامات دشمن را ،تحقق خواسته رهبر برای رسیدن به شهادت، کشتن صدها سرباز آمریکایی و صهیونیستی، اتحاد و انسجام بیشتر مردم در سراسر جهان بیان کرد.

کارشناس مذهبی با اشاره به پیشرفت‌های ایران در عرصه بین‌المللی، گفت: امروز پیشرفت ایران با قدرت در دنیا در حال انتشار است و نشان داد ایران به عنوان قدرت منطقه در جهان معرفی می شود

وی با اشاره به شهادت «عابد اسلام دوست» بعداز شهادت رهبر معظم انقلاب افزود: خون شهید جامعه را آبیاری می‌کند و هیمنه آمریکا را در جهان می‌شکند.

حجت الاسلام فخری انتخاب « آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) را به عنوان رهبر جامعه،که پرورش یافته رهبرشهید است، باعث فخر دانست و تصریح کرد: این انتخاب از سوی مجلس خبرگان خاری به چشم دشمنان بوده است

وی با اشاره به فرمایش حضرت آقا که جنگ،جنگ اراده ها است استقامت مردم و حضور در صحنه اجتماع را مهم دانست و افزود: مردم با اتحاد و همبستگی نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارند.

