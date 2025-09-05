به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان بر ضرورت حفظ و تقویت اتحاد ملی و دینی تأکید کرد و گفت: عوامل حفظ این اتحاد، رهبری و ولایتمداری است و نخبگان با روایت امید و نقد سازنده، رسانهها با جهاد تبیین و انعکاس دستاوردها و مردم با هوشیاری و حضور فعال در صحنهها میتوانند در تحقق این امر مهم نقشآفرین باشند.
وی افزود: در کنار این فرصتها، تهدیداتی همچون جنگ روانی دشمن، تلاش برای ایجاد چندصدایی، اقدامات خصمانه غرب و فعالسازی مکانیزم ماشه وجود دارد که باید با هوشیاری و اراده قوی خنثی شود. پشتوانه اصلی این اتحاد، قوه الهی و ایمان مردم است.
اتحاد هدف نیست بلکه مسیر است
امام جمعه زنجان با بیان اینکه اتحاد هدف نیست بلکه مسیر است، گفت: نقد عملکردها باید در جهت تقویت و حفظ این اتحاد باشد نه تخریب آن. همانطور که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مراقبت از اتحاد تأکید دارند، همه باید از هرگونه تفرقه و اختلاف پرهیز کنند، چرا که اتحاد، کلید عزت و سربلندی جهان اسلام است.
وی اتحاد را نماد توانمندی در برابر جنگهای رسانهای، روانی، اقتصادی و امنیتی دانست و افزود: این اتحاد مقدس و حیاتی است و پیوندی عمیق و راهبردی میان مردم، مسئولان، نیروهای مسلح و نخبگان ایجاد میکند. پیوندی که در سختترین میدانها مانند دوران دفاع مقدس و فتنهها، کارساز بوده است.
حجتالاسلام حسینی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب این اتحاد را مقدس نامیدهاند و حفاظت از آن ضروری است، زیرا این اتحاد سد محکمی در برابر تفرقه و دشمنی است و محور آن، اسلام ناب محمدی (ص) و انقلاب اسلامی خواهد بود.
۱۷ شهریور نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر توطئههای دشمن است
امام جمعه زنجان در ادامه به مناسبتهای پیش رو اشاره کرد و گفت: ۱۷ شهریور نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر توطئههای دشمن است و خون شهدای میدان ژاله به رودخانه انقلاب اسلامی پیوست. این روز نشان داد جامعهای با روحیه مقاومت و یقین به پیروزی، در برابر دشمنی که قصد فرسایش و تضعیف آن را دارد، به موفقیت خواهد رسید.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به درباره ۱۱ سپتامبر، افزود: رهبر انقلاب آن را نمونهای از هیتلریسم مدرن آمریکا توصیف کردهاند.
وی با بیان اینکه آمریکا با شعار دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، در عمل به دنبال اشغال، غارت و تحقیر ملتها است، ادامه داد: نمونه این رفتار آمریکا حمله به افغانستان و عراق که با منافع ملی آمریکا توجیه شد اما در واقع نمادی از رفتار استکباری و زورمدارانه بود. جهان اسلام باید نسبت به این رفتارها هوشیار باشد.
حجتالاسلام حسینی همچنین با اشاره به ۱۷ ربیعالاول و هفته وحدت گفت: میلاد پیامبر اکرم (ص) فرصتی برای یادآوری این حقیقت است که رسول رحمت و مهربانی، نماد وحدت و الگوی کامل برای جامعه ایمانی است؛ الگویی که قرآن کریم آن را اسوه برای همه جهانیان معرفی کرده است.
