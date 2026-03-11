ترقی: مجلس خبرگان با شجاعت نقشه دشمن برای اخلال در رهبری را خنثی کرد

حمیدرضا ترقی قائم‌مقام حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوران انتقال مسئولیت از رهبر پیشین به رهبر جدید در انقلاب اسلامی ایران از حساسیت و اهمیتی ویژه برخوردار است؛ چرا که از صدر اسلام تاکنون، امت اسلامی در چنین مقاطع تاریخی همواره در معرض آسیب‌ها و توطئه‌های گوناگون قرار داشته است.

وی با اشاره به اینکه تاریخ تکرار می‌شود و در صدر اسلام هم دشمنان توطئه می‌کردند، افزود: پس از رحلت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص)، هم توطئه‌های داخلی و هم دسیسه‌های خارجی وجود داشت و در همان دوران نیز شاهد توطئه یهود علیه امیرالمؤمنین علی(ع) در موضوع جانشینی پیامبر بودیم. امروز نیز همان وضعیت با شکلی متفاوت تکرار شده است.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی، چه کفار و چه صهیونیست‌ها، نسبت به تداوم رسالت پیامبر اسلام و استمرار انقلاب اسلامی در مسیر تحقق حکومت جهانی مهدوی دغدغه و نگرانی عمیقی دارند و آن را رقیب اصلی خود در حاکمیت جهانی می‌دانند. از این رو، توطئه‌های صهیونیستی علیه نظام اسلامی از ابعاد مختلف طراحی و پیگیری شده است؛ چه در زمینه تلاش برای به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی و چه در زمینه جلوگیری از انتخاب و تثبیت رهبری جدید پس از ایشان این را نشان دادند.

ترقی به تلاش آشکار دشمن صهیونیستی و آمریکایی در سوء قصد علیه رهبر انقلاب اظهار کرد: پروژه‌ علیه رهبر انقلاب ما از همان دوران جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و هدف اصلی آن، حذف رهبری و مسئولان ارشد کشور و نیز ایجاد اخلال در کار مجلس خبرگان رهبری از طریق ترورهای هدفمند بود.

وی در همین رابطه ادامه داد: در مرحله اخیر نیز دشمنان با برنامه‌ای مشابه، قصد داشتند هم اعضای مجلس خبرگان را هدف قرار دهند و هم پس از انتخاب رهبر جدید، همان سناریویی را که در لبنان علیه سید حسن نصرالله دنبال کرده بودند، در ایران پیاده کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی عمل به وظایف قانونی مجلس خبرگان رهبری در تعیین رهبر جدید در شرایطی که دشمن علیه آنها در تدارک ترور بود را اقدامی شجاعانه و جهادی برشمرد و گفت: اقدام مجلس خبرگان در شرایط حساس کنونی از درجه بالایی از اهمیت و شجاعت برخوردار بود. این نهاد توانست ضمن فراهم کردن زمینه‌های انتخاب رهبر جدید، مانع تحقق توطئه دشمنان برای از کار انداختن فرآیند تصمیم‌گیری در خبرگان شود.

ترقی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان رهبری را اقدامی شایسته و ارزشمند دانست و گفت: کیفیت و دقت تصمیم‌گیری در انتخاب اعضای خبرگان رهبری نیز نکته‌ای بسیار مهم بود که مجلس خبرگان با نهایت دقت و اتقان آن را انجام داد.

وی بیعت آحاد جامعه با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را اقدامی بی‌سابقه خواند و افزود: مردم ایران نیز پس از شهادت رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی، به روشنی ضرورت تعیین سریع رهبری جدید را درک کردند. این ضرورت به‌گونه‌ای بود که قلوب ملت به شکلی معجزه‌آسا به سوی منتخب مجلس خبرگان متمایل شد.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی یادآور شد: با وجود مطالبه و شتاب عمومی برای انتخاب رهبر جدید، مجلس خبرگان با درایت و آرامش تصمیم گرفت تا روند انتخاب را به گونه‌ای مدیریت کند که هیچ شبهه یا خدشه‌ای به مشروعیت و صحت تصمیم‌گیری وارد نباشد.

ترقی ادامه داد: با حضور اکثریت اعضای مجلس خبرگان و امضای همه آنان، روند انتخاب نهایی انجام گرفت. بررسی‌ها، مطالعات و ارزیابی‌های لازم نیز از پیش بر اساس شاخص‌های قانونی صورت گرفته بود. خوشبختانه این تصمیم به شکلی بی‌سابقه مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: حتی در زمان آغاز رهبری مقام معظم رهبری نیز چنین میزان از بیعت و حمایت گسترده از سوی اقشار مختلف جامعه، علما، اندیشمندان و گروه‌های سیاسی مشاهده نشده بود.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی گفت: این در حالی است که رهبر جدید نه چندان در معرض رسانه‌ها قرار داشتند و نه بسیاری از مردم پیش‌تر با ایشان آشنایی داشتند، اما محبت و پذیرش عمومی نسبت به حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید مجتبی خامنه‌ای در دل‌ها چنان شکل گرفت که شاید در تاریخ معاصر نظیری برای آن نتوان یافت.

ترقی یادآور شد: در حالی که حضرت امام خمینی(ره) پس از سال‌ها مبارزه، تلاش و مجاهدت به جایگاه رهبری رسیدند، این بار در شرایطی خاص و بدون تبلیغات گسترده مردمی، بیعت قاطع و خالصانه‌ای با رهبر جدید صورت گرفت که بی‌سابقه بود. این واقعیت سبب شد که دشمنان انقلاب اسلامی به یأس و ناامیدی کامل برسند.

وی بیان کرد: همان‌گونه که در صدر اسلام و پس از اعلام ولایت امیرالمؤمنین علی(ع)، خداوند متعال فرمود با این اقدام دشمنان مأیوس شدند از آنکه بتوانند مانع تداوم مسیر پیامبر شوند، امروز نیز شاهد یأس دشمنان از استمرار انقلاب اسلامی و حرکت ملت ایران در مسیر آرمان‌های الهی هستیم.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: باید به شهامت و شجاعت اعضای مجلس خبرگان واقعاً درود فرستاد. پذیرش چنین مسئولیتی به‌معنای آمادگی برای شهادت است و این روحیه فداکاری و ایثار در شخصیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، حقیقتاً بی‌نظیر و کم‌نظیر در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی است.

ترقی با یادآوری اینکه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای با وجود تهدیدات مکرر دشمن مسئولیت خطیر رهبری را پذیرفته است، گفت: ایشان و خانواده‌شان خود را وقف انقلاب، مردم و تعالی ایران اسلامی کرده‌اند و در برابر دشمنان، مقاوم و استوار ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای با وجود آثار عمیق روحی و رنج‌های سنگینی که در زندگی شخصی متحمل شده‌اند — از شهادت پدر، همسر و مادر بزرگوارشان — باز هم با خلوص نیت و روحیه‌ای استوار، آماده خدمت و فداکاری در راه ملت ایران هستند. این از خودگذشتگی، نشان‌دهنده عمق ایمان و اعتقاد رهبری است که تمامی هستی خود را در مسیر آرمان‌های الهی و انقلابی ملت ایران قرار داده است.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با طرح این موضوع که مردم مجاهدت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را می‌بینند، تأکید کرد: ملت ایران نیز با وفاداری مثال‌زدنی، حمایت و بیعت خود را به بهترین وجه نسبت به منتخب نمایندگان خود در خبرگان ابراز کردند؛ حمایتی که موجب شگفتی و حیرت دشمنان شد. این همبستگی و انسجام ملی بار دیگر اثبات کرد که انقلاب اسلامی وابسته به اشخاص نیست، بلکه ریشه در اراده الهی و در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) دارد. این انقلاب، با اتکال به خداوند متعال، مسیر خود را برای تحقق آرمان‌های توحیدی و برپایی نظام جهانی مهدوی با صلابت ادامه می‌دهد.

ترقی همچنین گفت: ملت ایران امیدوارند که به یاری خداوند و در سایه رهبری حکیمانه، به زودی شاهد پیروزی نهایی بر استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی باشند و تحقق وعده الهیِ نصرت مؤمنان را به چشم خود ببینند.