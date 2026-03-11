افشای جزئیات حمله جهنمی ایران به نظامیان آمریکایی در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه سی‌بی‌اس به نقل از منابع آگاه در گزارشی اعلام کرد: حمله ایران به کویت که منجر به کشته شدن نظامیان آمریکایی در نخستین ساعات جنگ شد، شدیدتر از آن چیزی بوده که قبلاً فاش شده است.

بر اساس این گزارش، منابع مذکور افزودند:‌ ده‌ها نظامی آمریکایی درحمله موشکی ایران به کویت در نخستین ساعات جنگ دچار جراحت و سوختگی شدند یا یکی از دست های آنها قطع شد.

منابع آگاه تأکید کردند که بیش از ۳۰ نظامی آمریکایی به علت جراحات ناشی از حمله ایران به کویت هنوز در بیمارستان ها هستند.