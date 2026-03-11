  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

افشای جزئیات حمله جهنمی ایران به نظامیان آمریکایی در کویت

افشای جزئیات حمله جهنمی ایران به نظامیان آمریکایی در کویت

شبکه سی‌بی‌اس فاش کرد که ده‌ها نظامی آمریکایی در حمله موشکی ایران به کویت در نخستین ساعات جنگ دچار جراحت و سوختگی شدند یا یک عضو خود را از دست داده و ۳۰ نفر از آنها هنوز در بیمارستان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه سی‌بی‌اس به نقل از منابع آگاه در گزارشی اعلام کرد: حمله ایران به کویت که منجر به کشته شدن نظامیان آمریکایی در نخستین ساعات جنگ شد، شدیدتر از آن چیزی بوده که قبلاً فاش شده است.

بر اساس این گزارش، منابع مذکور افزودند:‌ ده‌ها نظامی آمریکایی درحمله موشکی ایران به کویت در نخستین ساعات جنگ دچار جراحت و سوختگی شدند یا یکی از دست های آنها قطع شد.

منابع آگاه تأکید کردند که بیش از ۳۰ نظامی آمریکایی به علت جراحات ناشی از حمله ایران به کویت هنوز در بیمارستان ها هستند.

کد خبر 6772254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

