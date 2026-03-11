۱۸۳ نفر در پی حملات اخیر روز چهارشنبه به شهرهای کردستان زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، در پی حملات روز چهارشنبه به برخی شهرستان‌های این استان، ۱۸۳ نفر در شهرهای مختلف کردستان زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، در شهرستان سقز در جریان این حملات دو نفر زخمی شدند و در شهرستان بانه نیز ۱۸ نفر مجروح شدند.

همچنین در شهرستان دیواندره ۵۹ نفر در پی این حملات زخمی شدند و در سروآباد نیز ۲۵ نفر مجروح شدند.

در شهرستان قروه نیز در پی حمله به نقطه‌ای در مرکز شهر و وارد آمدن خساراتی به منازل و ساکنان اطراف، ۲۹ نفر زخمی شدند.

بر اساس اعلام استانداری کردستان، در شهرستان مریوان نیز حدود ۵۰ نفر در این حملات مجروح شدند.

طبق این گزارش، بررسی میزان خسارات وارده و رسیدگی به وضعیت مصدومان از سوی دستگاه‌های مسئول همچنان ادامه دارد.