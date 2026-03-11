۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۲۳

انتقاد تند روسیه از سیاست‌های تنش‌زای واشنگتن در خلیج‌فارس

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد نسبت به قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت که درباره تنش های موجود در منطقه و به علت ماجراجویی های آمریکا و رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود، اظهار کرد که اقدامات متجاوزانه آمریکا، امنیت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را به خطر انداخته است.

وی تصریح کرد که پایگاه‌ها و مراکز نظامی آمریکا در این منطقه، از نظر ایران اهدافی قانونی برای دفاع از خود هستند.

نبنزیا همچنین تأکید کرد که پیشنهاد بحرین برای قطعنامه خاورمیانه بدون در نظر گرفتن محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مسیری به سوی صلح نخواهد داشت و تنها به اختلافات منطقه‌ای دامن می‌زند.

    • پوریا IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      روسیه و چین راست میگفتن، باید برادریشون رو ثابت میکردند و قطع نامه رو وتو میکردند. بی خاصیت ها
    • IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      شما و چین که رأی ممتنع دادین به قطعنامه !!!
    • IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      خوب چرا وتو نکرد؟؟
    • مهدی IR ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      به نظر شما چرا روسیه و چین به قطعنامه ظالمانه شورای امنیت علیه ایران رای منفی ندادند؟
    • IR ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار به مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
    • IR ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      و این در حالی است که آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار که بدون مجوز و اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد به تهران و سایر شهر های ایران تجاوز و حمله کردند که مردم عادی را بمباران و قتل عام می کنند پس شورای امنیت سازمان ملل متحد شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار بوده است. و ما انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار و هم مزدورانشان 100 درصد می گیریم.
    • IR ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      به سران کشورهای عربی هشدار می دهیم که اگر نیروهای تروریستی آمریکایی از کشورهای عربی را ترک نکنند همه شهرهای کشورهای عربی را با موشک می زنیم هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
    • IR ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      تصویب قطعنامه علیه ایران و حمایت و استقبال از تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار است و هم شورای امنیت سازمان ملل متحد خودش 100 درصد فقط شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار بوده است. ایران هیچ قصدی برای درگیری با کشور‌های منطقه ندارد ولی اما نیروهای تروریستی آمریکایی باید فوری و سریع از کشور‌های منطقه خارج شوند چون به خاطر که ما 100 درصد فقط انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار می گیریم.
    • ق ر IR ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      چرا روسها دو پهلو حرف می‌زنند
    • اذرگون IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      امریکا واسرائیل عاشق چشم وابروی کشورهای عربی نیست واگر ایران بیفته دست امریکا واسرائیل کشوری عربی هم در امان نخواهند بود بجای اینکه بدنبال قطعنامه برای ایران باشنند فکری بحال خودشان بکنند
    • اذرگون IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      ایا شورای امنیت برای امریکا واسرائیل ساخته شده هست ،به ایران حمله شد ودر اولین روز جنگ رهبر یک کشور وانسانهای بی گناه به شهادت رسیدند این حمله اتفاق افتاد وایران باید در این شرایط چیکار می کرد این شورا حتی بی طرف نبودند وزحمت محکوم کردن تجاوزات رو هم ندادن
    • اذرگون IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      ایا شورای امنیت برای امریکا واسرائیل ساخته شده هست ،به ایران حمله شد وهمه هم دیدن ،ودر اولین روز جنگ رهبر یک کشور ودانش اموزان رو به شهادت رساندند خودشان بودند چیکار می کردند ،وتا همین الان هزارو خوردی انسان بی گناه به شهادت رسیدند ،این خونها گردن کیست ،کی پاسخگوست ،اینا به چه جرمی کشته شدند ،اعضای شورای امنیت حتی به خودشان زحمت ندادن که جانب حق رو بگیرند وتجاوزات امریکا واسرائیل رو محکوم کنند شما به ناحق قضاوت کنید از نظر خداوند ومردم ناحق پذیرفتنی نیست
    • اذرگون IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      کشورهای عربی بجای اینکه قطعنامه صاد ر کنند نگران اینده خودشان باشنند چون احتمال هست که از دست امریکا واسرائیل در امان نخواهند بود ،کشورهای عربی در امان نیستند ونخواهند بود از دست امریکا واسرائیل
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      شرط پایان جنگ فقط نابودی همه پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه است و اخراج همه نیروهای آمریکایی در منطقه است و هم واجب است. شرط پایان جنگ فقط نابودی اسرائیل است.
    • IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      حمله به زیرساخت‌ها نشانه شکست و زبونی شورای امنیت سازمان خیانتکار بوده است تجاوز و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، خیانت و سکوت سازمان های بین المللی است. سازمان های بین المللی خیانتکار شریک جرم جنایت های آمریکایی ها و صهیونیست ها هستند.
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      به جنایتکاران جنگی هشدار داده بودیم که با دم شیر باز نکنند سپاه منطقه را برای سربازان آمریکا جهنم کرد!

