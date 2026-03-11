به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت که درباره تنش های موجود در منطقه و به علت ماجراجویی های آمریکا و رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود، اظهار کرد که اقدامات متجاوزانه آمریکا، امنیت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را به خطر انداخته است.

وی تصریح کرد که پایگاه‌ها و مراکز نظامی آمریکا در این منطقه، از نظر ایران اهدافی قانونی برای دفاع از خود هستند.

نبنزیا همچنین تأکید کرد که پیشنهاد بحرین برای قطعنامه خاورمیانه بدون در نظر گرفتن محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مسیری به سوی صلح نخواهد داشت و تنها به اختلافات منطقه‌ای دامن می‌زند.