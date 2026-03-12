سیدمحمدعلی فروتن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص قطعنامه شورای امنیت علیه ایران گفت: با توجه به اینکه این قطعنامه توصیه‌ای و غیر الزام‌آور است و قرار نیست اتفاقی رخ دهد.

وی افزود: حتی اگر قطعنامه الزام آور هم بود، نهایت و آخر این مسیر منتهی به حمله نظامی می‌شد در صورتی که ما خود الان وسط حمله نظامی هستیم.

کارشناش مسائل سیاسی ادامه داد: این قطعنامه سبب شد بیشتر از همیشه بفهمیم که سازمان‌های بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل تا چه میزان از کارکرد اصلی خود دور شده و در راستای خدمت به کشورهای ابرقدرت حرکت می‌کنند.

فروتن خاطرنشان کرد: به عبارتی دیگر اینجا نیز مجدد به این نتیجه می‌رسیم قانونی که بر دنیا حاکم است، رسما قانون جنگل است.

وی ادامه داد: کشوری که متجاوز است یعنی آمریکا محکوم نمی‌شود، اما ایرانی که صرفا در حال دفاع از خود است محکوم می‌شود.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: بنابراین متوجه می‌شویم تنها راه حفظ کشور و ملت، قوی شدن است. اگر قوی نبودیم، هیچ سازمان بین‌المللی نمی‌توانست جلوی تجاوز دشمن به این خاک را بگیرد.

وی ادامه داد: مسیر جمهوری اسلامی ایران، چه با قطعنامه و چه بدون قطعنامه با قدرت و قاطعیت در حال دنبال شدن است و هرجایی که احساس کند باید هدفی را مورد اصابت قرار دهد این کار را خواهد کرد.

فروتن گفت: قطعا این قطعنامه قرار نیست در عزم جمهوری اسلامی برای دفاع از خود خللی ایجاد کند.