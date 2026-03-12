۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در عزم ما برای دفاع خللی ایحاد نمی‌کند

قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در عزم ما برای دفاع خللی ایحاد نمی‌کند

یزد - کارشناش مسائل سیاسی گفت: قطعا قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در عزم جمهوری اسلامی برای دفاع از خود خللی ایجاد کند.

سیدمحمدعلی فروتن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص قطعنامه شورای امنیت علیه ایران گفت: با توجه به اینکه این قطعنامه توصیه‌ای و غیر الزام‌آور است و قرار نیست اتفاقی رخ دهد.

وی افزود: حتی اگر قطعنامه الزام آور هم بود، نهایت و آخر این مسیر منتهی به حمله نظامی می‌شد در صورتی که ما خود الان وسط حمله نظامی هستیم.

کارشناش مسائل سیاسی ادامه داد: این قطعنامه سبب شد بیشتر از همیشه بفهمیم که سازمان‌های بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل تا چه میزان از کارکرد اصلی خود دور شده و در راستای خدمت به کشورهای ابرقدرت حرکت می‌کنند.

فروتن خاطرنشان کرد: به عبارتی دیگر اینجا نیز مجدد به این نتیجه می‌رسیم قانونی که بر دنیا حاکم است، رسما قانون جنگل است.

وی ادامه داد: کشوری که متجاوز است یعنی آمریکا محکوم نمی‌شود، اما ایرانی که صرفا در حال دفاع از خود است محکوم می‌شود.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: بنابراین متوجه می‌شویم تنها راه حفظ کشور و ملت، قوی شدن است. اگر قوی نبودیم، هیچ سازمان بین‌المللی نمی‌توانست جلوی تجاوز دشمن به این خاک را بگیرد.

وی ادامه داد: مسیر جمهوری اسلامی ایران، چه با قطعنامه و چه بدون قطعنامه با قدرت و قاطعیت در حال دنبال شدن است و هرجایی که احساس کند باید هدفی را مورد اصابت قرار دهد این کار را خواهد کرد.

فروتن گفت: قطعا این قطعنامه قرار نیست در عزم جمهوری اسلامی برای دفاع از خود خللی ایجاد کند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها