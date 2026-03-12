به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان بر اساس تازه‌ترین گزارش ماه مارس ۲۰۲۶، در ماه فوریه ۲۰۲۶ در مجموع به ۲۸ میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه ژانویه ۱۶۴ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، تولید نفت ایران در ماه فوریه با افزایش روزانه ۳۴ هزار بشکه‌ای به ۳ میلیون و ۱۷۶ هزار بشکه در روز رسید. میانگین تولید روزانه نفت ایران در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳ میلیون و ۲۶۳ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۴ حدود ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه در روز بوده است.

در میان اعضای اوپک، عربستان سعودی با تولید روزانه ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار بشکه و عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۱۸۸ هزار بشکه، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت این سازمان در ماه فوریه بوده‌اند.

بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس نیز در ماه فوریه به روزانه ۱۴ میلیون و ۹۲ هزار بشکه رسید که در مقایسه با تولید ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار بشکه‌ای در ماه ژانویه، ۲۸۲ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد. در این میان قزاقستان با افزایش ۲۹۳ هزار بشکه‌ای در روز، بیشترین رشد تولید را در این ماه ثبت کرده است.

در مجموع، تولید روزانه نفت خام کشورهای عضو اوپک و متحدانش در ماه فوریه به ۴۲ میلیون و ۷۲۲ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه ژانویه با تولید ۴۲ میلیون و ۲۷۶ هزار بشکه، افزایش ۴۴۵ هزار بشکه‌ای داشته است.

همچنین بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه ۵ دلار و ۷۲ سنت افزایش یافت و به ۶۶ دلار و ۵۹ سنت برای هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت این نفت در ماه ژانویه ۶۰ دلار و ۸۷ سنت ثبت شده بود. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۵ نیز ۷۸ دلار و ۵۸ سنت گزارش شده است.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز در ماه فوریه به ۶۷ دلار و ۹۰ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به ماه ژانویه ۵ دلار و ۵۹ سنت افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۷ با افزایش روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه همراه خواهد بود و مجموع تقاضای جهانی نفت در این سال ۱۰۷ میلیون و ۸۷۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است.