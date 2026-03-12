راهنمای جامع مراقبت روانی از سالمندان در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در شرایطی که عدم قطعیت و ابهام، امنیت ذهنی جامعه را تهدید میکند، مراقبت منطبق بر نیازهای روانشناختی سالمندان میتواند تابآوری کل خانواده را افزایش دهد. طبق راهنمای منتشر شده، اقدامات زیر برای حمایت از این عزیزان الزامی است:
حفظ ساختار و روال معمول زندگی (نظم پادزهر اضطراب)
ثبات در زندگی روزمره به سالمند حس کنترل بر محیط را بازمیگرداند و حفظ ساعت خواب منظم، وعدههای غذایی کافی، مصرف دقیق داروهای تجویزی و انجام فعالیتهای بدنی سبک (مانند حرکات کششی) نباید در بحران متوقف شود.
فراهم کردن امکان فعالیتهایی که سالمند پیش از بحران به آنها دلبستگی داشته (مثل بافتنی، مطالعه، عبادت یا گوش دادن به موسیقی) اثرات آرامبخش عمیقی دارد.
ایجاد احساس امنیت روانی و فیزیکی
حضور یک فرد آشنا (عضو خانواده یا مراقب مورد اعتماد) در کنار سالمند، حتی اگر گفتگویی صورت نگیرد، احساس تنهایی و بیپناهی را در او از بین میبرد.
در صورت پرسش سالمند درباره اخبار، اطلاعات را با لحنی آرام، بدون اغراق و ساده به او منتقل کنید. به جای تمرکز بر جزئیات خشونتآمیز، بر تلاشهای انجام شده برای حفظ امنیت و حمایت از افراد تأکید کنید.
گوش دادن پیوسته به اخبار منفی و تماشای صحنههای جنگ، اضطراب سالمندان را تشدید کرده و منجر به بیخوابی و افکار مزاحم میشود.
مواجهه سالمند با اخبار را محدود کرده و اخبار ضروری را خودتان با زبانی ملایم به او منتقل کنید.
سالمندان به دلیل تجربیات زیسته، سرمایههای معنوی خانواده هستند. با حفظ آرامش آنها از طریق این راهکارهای ساده، نه تنها سلامت روان آنها، بلکه انسجام روانی کل خانه در شرایط سخت حفظ خواهد شد.
