به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته با صدور پیامی با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، سومین رهبر انقلاب اسلامی بیعت کرد.

متن پیام انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته به شرح زیر است;

«إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ، یَدُ اللّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ » (سوره فتح آیه 10)

(کسانی که با تو بیعت می‌کنند، در حقیقت با خدا بیعت می‌نمایند و دست خدا بالای دست آنهاست)

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی ایران، همواره عرصه گذر از تندبادهای سخت و تبدیلِ تهدیدها به فرصت‌های تاریخیِ بی‌بدیل بوده است. پس از عروج ملکوتی و شهادتِ جانکاهِ رهبر حکیم و فرزانه‌مان که داغی سنگین بر دل‌های ملت ایران و آزادی خواهان جهان نهاد، در آستانه شهادت امیرالمؤمنین (علیه السلام )بار دیگر دست قدرت الهی از آستینِ قانون و اراده ملت بیرون آمد تا کشتیِ این نظام مقدس، لحظه‌ای از مسیرِ پیشرفت و اقتدار باز نایستد.

انتخابِ هوشمندانه، قاطع و بهنگامِ نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری در تعیین حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، تجلّیِ روشنِ ثباتِ ساختاری، پویاییِ نهادهای قانونی و یأسِ مطلقِ دشمنانِ قسم‌خورده‌ی این آب و خاک است. این انتخاب مدبّرانه، که سکان داریِ انقلاب را به شخصیتی عالم، شجاع، آشنا به ظرایفِ حکمرانیِ کلان و پرورش‌یافته در مکتبِ رهبران انقلاب سپرد، نویدبخشِ طلوعی تازه در مسیر تحققِ تمدن نوین اسلامی و گام دوم انقلاب است.

خانواده بزرگ بخش خصوصی حمل‌ونقل ریلی کشور، ضمن تسلیت ایام شهادت امیر مؤمنان ، حضرت علیّ بن أبیطالب (علیه السلام)، این انتخابِ شایسته را مبارک دانسته و مراتبِ «تجدید بیعتِ تام و خلل‌ناپذیر» خود را با ولی فقیه زمان و رهبر جدید انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد.

ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی کشور، بیعتِ خود را نه تنها در کلام، که در «میدانِ عمل» و در سنگرِ «جهاد اقتصادی» معنا می‌کنیم. از این رو، در محضر رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران هم‌پیمان می‌شویم که:

تضمین شریان‌های حیاتی: در شرایطی که دشمنان، اقتصاد و معیشت کشور را نشانه رفته‌اند، بخش خصوصی ریلی با تمام توانِ سرمایه‌ای و لجستیکیِ خود، اجازه نخواهد داد چرخه تأمین، تولید و توزیع در شریان‌های حیاتی کشور دچار وقفه گردد.

توسعه کریدورهای ژئوپلیتیک: در راستای منویاتِ راهبردی نظام و رهبر جدید انقلاب برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، ما آمادگیِ کامل خود را برای سرمایه‌گذاریِ مضاعف و مشارکتِ همه‌جانبه در تکمیل و بهره‌برداری از کریدورهای ترانزیتی (شمال-جنوب و شرق-غرب) اعلام می‌داریم تا جایگاه جغرافیایی ایران به نقطه اتکای اقتصاد منطقه تبدیل شود.

توسعه مشارکت عمومی-خصوصی با محوریت اقتصاد مقاومتی: ما با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و دانش بومی، چرخ‌های لوکوموتیوها و واگن‌های این سرزمین را پرشتاب‌تر از گذشته به حرکت درخواهیم آورد و نشان خواهیم داد که بخش خصوصیِ متعهد، بیش از پیش بازویِ قدرتمندِ ولایت در جنگ اقتصادی به شمار می‌رود.

امروز، سوتِ قطارهای باری و مسافری در سراسر این پهنه پهناور، طنینِ جریانِ زندگی، امنیت و امید در سایه‌سارِ زعامتِ جدید این مرز و بوم است. از خداوند متعال، طول عمر بابرکت و توفیقات روزافزون برای حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) مسألت نموده و علوّ درجات را برای روح مطهر امام راحل و رهبر شهیدمان خواستاریم.

والسّلام علیکم و رحمه الله و برکاته