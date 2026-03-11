خراسان شمالی یکپارچه با ولایت؛ بیعت مدیران با سومین رهبر

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ محدثه جواندلویی: در بحرانیترین روزهای پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، هنگامی که دشمنان طمع در تکهتکه کردن ایران داشتند، مدیران و کارکنان خدوم و ولایتمدار خراسان شمالی یکدل و یکصدا، ندای وحدت و پشتیبانی از سومین علمدار سرزمینشان را سردادند.
بهترین تدبیر در بحرانیترین روزها
سرتیپ دوم ستاد سعید مطهریزاده، فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی، در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در بحرانیترین روزهای کشور، بهترین تدبیر در تکمیل ظرفیتهای قانونی و تثبیت نظام تصمیمگیری کشور در میانه جنگی سخت و گامی بزرگ برای ایجاد اتحاد ملی است.
وی تصریح میکند: فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی و مجموعه کارکنان آن، بر عهد همیشگی خود برای پاسداری از امنیت، آرامش و قانون تأکید دارند.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه نیروهای انتظامی استان، همچون گذشته، خود را موظف میدانند که با هوشیاری، مسئولیتپذیری و همراهی مردم، در مسیر حفظ ثبات اجتماعی و تقویت همدلی ملی گام بردارند، میافزاید: امید داریم با تلاش مشترک همه نهادها و همراهی مردم و در سایه زعامت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، آیندهای سرشار از آرامش، پیشرفت و همبستگی برای کشور رقم بخورد.
نگینی از سلاله پاک نبی (ص)
حجتالاسلام رضا براتیزاده، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، در پی انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله تعالی) به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان میکند: خداوند متعال را شاکریم که برغم همه مصائب و سختیهای ناشی از فقدان رهبر شهیدمان که بدست رذیلترین موجودات روی داد، موهبتی نصیبمان ساخت تا با انتخاب این اسوه تقوا و ایمان و نگین ارزشمند از سلاله پاک نبی مکرم اسلام (ص)، اراده امت اسلامی در تحکیم وحدت ملی به بهترین شکل ممکن مداومت و استمرار داشته باشد.
وی ادامه میدهد: قدر مسلم آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله تعالی) همچون پدر بزرگوارشان، سدی محکم و استوار از اراده خللناپذیر و راسخ ملت ایران در برابر توطئههای دشمنان خواهند بود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به اینکه تبعیت از ولایت مطلقه فقیه آن گونه که در قانون اساسی و مکتب شیعی اسلام ناب محمدی آمده، نه تنها یک اصل سیاسی، بلکه وظیفهای شرعی و الهی برای امت اسلامی است، میافزاید: مطمئناً تصدی این مسئولیت خطیر توسط منتخب خبرگان رهبری که در مکتب امام خامنهای (ره) پرورش یافته، میراث عظیم جهاد، مقاومت، عزت و استقلال را برای ملت بزرگ ایران و امت اسلامی به بهترین شکل ممکن هدایت و رهبری خواهد کرد.
رهروان واقعی رهبر جدید هستیم
علی اصغر رنجبر، مدیرکل زندانهای خراسان شمالی، ضمن محکوم کردن تجاوز وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی به خاک وطن و به شهادت رساندن قائد امت آیتالله العظمی امام خامنهای، اظهار میدارد: در این برهه حساس از تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی، تصمیم مجلس خبرگان رهبری در انتخاب شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، موجی از اطمینان و ثبات را در قلوب ملت شریف جاری ساخت.
وی تأکید میکند: کارکنان زندانهای خراسان شمالی مراتب بیعت صمیمانه و وفاداری قاطع خود را با مقام معظم رهبری اعلام میدارند و همانطور که تا پای جان در رکاب پدر عظیمالشان ایشان بودیم، تا آخرین نفس وفادار به ولایت و از رهروان واقعی رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.
تبعیت دانشگاهیان از زعامت سیدمجتبی خامنهای
حجتالاسلام سید حسن سیدی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان میکند: خداوند متعال همانگونه که نصر و پیروزی را وعده داده است، در طول پایداری نظام ایران اسلامی همواره پشتیبان ملت بوده است. دو اصل مهم در این راه تأثیرگذار بوده؛ یکی وحدت و انسجام ملی و دیگری رهبریهای الهی حضرت امام خمینی (ره) و امام شهیدمان.
وی ادامه میدهد: اینک در لحظات خاص و حساس ایران اسلامی که دشمن طمع در تکهتکه کردن ایران دارد، باز نصرت الهی نصیب این ملت شد و شخصیت ارزشمند حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله تعالی) که عالمی وارسته، اسلامشناسی متعهد و آگاه به مسائل سیاسی جهانی و صاحب تدبیر و درایت و در یک کلام تربیتیافته مکتب رهبر فرزانه و حکیم سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای است، به عنوان سومین رهبر انتخاب شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تأکید بر اینکه دشمن گمان میکرد با نبود رهبری میتواند نقشههای شوم خود را اجرایی کند، اظهار میکند: اما ایمان، وحدت و حاکمیت ولایت فقیه مانع از شیطنتهای دشمن شد. ما دانشگاهیان انشاءالله در تبعیت از ولی فقیه زمان که همانا جانشین بحق حضرت حجت (ارواحنا له الفدا) است، هیچ تفاوتی بین تبعیت از امام خمینی (ره) عزیز و امام شهیدمان قائل نیستیم.
مرهمی بر داغ بزرگ
مهدی میقانی، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای خراسان شمالی، در بیعت با آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای میگوید: انتخاب به موقع سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در این برهه تاریخی حساس، در زمانی که تروریستهای آمریکایی و صهیونیستهای جنایتکار میهن عزیزمان را تهدید میکنند، مرهم و قوتقلبی پس از داغ بزرگ از دست دادن قائد عظیمالشأن امام خامنهای (ره) است و دوره جدیدی از عزت و اقتدار ملت ایران را نوید میدهد.
وی تأکید میکند: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی و تشکلهای صنفی حوزه حمل و نقل جادهای، بیعت خود با امام امت و انقلاب را اعلام میکند و آماده اطاعت کامل از اوامر الهی ولایت فقیه زمان، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و صیانت از میراث گرانبهای امامین انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنهای (ره) شهید است.
موهبتی عظیم بر دوش عالمی وارسته
نوربخش داداشی، مدیرکل هواشناسی استان خراسان شمالی، در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: انتخاب شایسته و حکیمانه حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّ ظلّهالعالی) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، موهبتی عظیم است که بر دوش این عالم وارسته و مجاهد نستوه نهاده شده است.
وی تصریح میکند: خانواده هواشناسی استان خراسان شمالی ضمن بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، اعلام میکنند که بیتردید این انتخاب حکیمانه، استمرار راه پرافتخار امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی را تضمین کرده و تجلی پایبندی نظام جمهوری اسلامی به اصل مترقی ولایت فقیه و سازوکارهای قانونی و شرعی پیشبینیشده در قانون اساسی است.
پیمان با خلف صالح رهبر شهید
الیاس علیپور، رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی استان خراسان شمالی، در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان میکند: پیمان خود را با خلف صالح رهبر شهید و حکیم، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدّ ظلّهالعالی)، تجدید و بر استمرار راه نورانی ایشان تأکید میکنیم.
وی ادامه میدهد: دانشآموزان، مؤسسان، مدیران و معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی استان، با ایمانی راسخ و قلبی سرشار از عشق به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، عهد میبندند که در مسیر علم، ایمان و تربیت نسلهای آینده، گامهایی مؤمنانه، مخلصانه و هوشمندانه بردارند تا در سنگر فرهنگ و دانش، خدمتگزار صادق و کوشا برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی استان میافزاید: ما با آوایی واحد، انزجار و نفرت خود را از رژیم اشغالگر صهیونیستی و دولت استکباری آمریکا اعلام کرده و حملات ناجوانمردانه آنان به سرزمین عزیزمان ایران اسلامی را به شدت محکوم میکنیم.
عهدی از جنس نور برای فردای روشنتر
فرهاد آقابیکی، مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان، با اعلام بیعت با سومین علمدار انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان میکند: این اعلام بیعت، نه فقط از سر وظیفه، بلکه از اعماق جانِ ما مدیران، مربیان و همکاران کانون زبان این مرکز فرهنگی برخاسته است؛ استانی که با تقدیم ۳۰۰۰ شهید در سرزمین بابالرضا (ع)، هر روز عشق به وطن و آرمانهای انقلاب را در دل کودکان این مرز و بوم میکارد.
وی ادامه میدهد: ما که امانتدار نگاههای پرسشگر و ذهنهای خلاق فردای این سرزمینیم، با این بیعت تجدید پیمان میکنیم که همچنان چراغ راهِ نوگلان باشیم و میراث خون شهیدان و امام راحل (ره) را پاس بداریم.
مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی تأکید میکند: ما اطمینان داریم که ایران سربلند، در پرتو هدایتهای حکیمانه رهبر عزیزمان، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، همچون نگینی تابناک بر تارک تاریخ خواهد درخشید و فرزندان این خاک، با همت و ایمان، قلههای افتخار را یکی پس از دیگری فتح خواهند کرد. این عهد ماست، عهدی از جنس نور و امید، برای فردایی بهتر.
