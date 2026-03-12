تداوم خدمات رسانی بزرگترین شبکه مددکاری کشور در شرایط جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، علی بحیرایی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار این پایگاه، با تأکید بر استمرار فعالیت‌های این نهاد در شرایط حساس کنونی اظهار داشت: کمیته امداد به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی و گسترده‌ترین شبکه مددکاری کشور، در شرایط سخت جنگی و هم‌زمان با ایام معنوی ماه مبارک رمضان، با بسیج تمام ظرفیت‌ها و منابع اجازه نخواهد داد هیچ وقفه‌ای در مسیر خدمت‌رسانی به محرومین ایجاد شود.

وی با اشاره به تداوم فعالیت‌های میدانی افزود: مرکز خدمات مددکاری در تهران و تمامی مراکز اداری و دفاتر مددکاری در سراسر کشور به صورت فعال و مستمر در حال ارائه خدمت هستند و جریان حمایت از نیازمندان با قوت ادامه دارد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با تأکید بر لزوم تسهیل در ارائه خدمات و کاهش نیاز به تردد در شرایط فعلی، خاطرنشان کرد: مددجویان عزیز می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، درخواست‌ها و نیازهای خود را از طریق سامانه هوشمند امداد (سها) به نشانی soha.emdad.ir ثبت و پیگیری کنند.

بحیرایی در پایان تصریح کرد: تمامی همکاران ما در شبکه بزرگ مددکاری کشور با تمام توان در کنار خانواده‌های تحت حمایت ایستاده‌اند تا امنیت خاطر این عزیزان در ابعاد معیشتی و حمایتی تأمین شود و خدمات این نهاد با دقت و سرعت، به دست نیازمندان واقعی برسد.