به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در آیین تجلیل از بهورزان دهستان طسوج که با حضور جمعی از مدیران در خانه بهداشت روستای سرمک برگزار شد، ضمن تبریک روز بهورز اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ خانه بهداشت در سطح شهرستان دشتی فعال هستند و به مردم خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: ۵۶ بهورز در این خانه‌های بهداشت مشغول خدمت‌رسانی هستند و تمامی خانه‌های بهداشت مصوب شهرستان نیز فعال بوده و در حال ارائه خدمات به مردم هستند.

فرماندار دشتی ادامه داد: در راستای توسعه و نوسازی زیرساخت‌های حوزه سلامت، عملیات اجرایی سه خانه بهداشت نیز آغاز شده که با تکمیل آنها، میانگین عمر ساختمان‌های خانه‌های بهداشت شهرستان به کمتر از ۱۵ سال خواهد رسید.

مقاتلی با اشاره به توجه دولت چهاردهم به حوزه سلامت تصریح کرد: دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به حوزه بهداشت و درمان دارند و ما نیز در شهرستان دشتی تلاش می‌کنیم در همین مسیر گام برداریم و زمینه ارتقای خدمات سلامت را فراهم کنیم.

وی با تقدیر از تلاش بهورزان در مناطق روستایی گفت: بهورزان از نیروهای مؤثر در نظام سلامت هستند که در خط مقدم ارائه خدمات به مردم روستاها قرار دارند و نقش مهمی در پیشگیری، آموزش و ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: حوزه سلامت نقش بسزایی در رضایتمندی مردم دارد و هر اندازه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت و دسترسی مناسب‌تری ارائه شود، رضایت مردم نیز افزایش خواهد یافت.