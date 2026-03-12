پاسخ کوبنده و قاطع نیروهای مسلح به دشمن؛ معجزه حضور مردم در میدان

عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه در شرایطی روز قدس را برگزار خواهیم کرد که در واقع جنگ بر ما تحمیل شد، اظهار داشت: من تأکید می‌کنم، جنگ انتخاب ملت ایران نبود، ملت ایران جنگ‌طلب نیستند، ولیکن جنگ بلد است.

وی با بیان اینکه این جنگ تحمیل شد، علت آن هم اختلافات ذاتی بین ایران و ایالات متحده آمریکا است، گفت: ما در شرایطی روز قدس را گرامی خواهیم داشت که فهم دقیق‌تر و عمیق‌تری را پیدا کرده‌ایم، به جهت اینکه این اختلاف ذاتی، همان اختلاف بین سلطه‌جویی و استقلال‌طلبی است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، گفت: اینکه بهانه می‌آوردند که علت جنگ، زیرساخت‌ها، فناوری هسته‌ای و یا توان موشکی است، نه، اینها که مؤلفه‌های قدرت کشور ما هست، اینها بهانه است و لذا نشان می‌دهد که اختلاف، اختلاف مبنایی، مکتبی و تاریخی است، این اختلاف بر می‌گردد به آنچه که ما در عرصه سیاست و دیپلماتیک و رفتار و برخورد آمریکا که با سایر کشورها دیده‌ایم.

گودرزی با تأکید بر اینکه دشمن باز هم دچار خطای محاسباتی شد، به جهت اینکه در ارتباط با ساختار محکم و قدرت ساختاری نظام دچار اشتباه شد، نظام جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی هست که برای همه وضعیت‌ها آمادگی لازم را دارد و امکان ترمیم و بازسازی خودش را دارد، گفت: در بحث دفاعی هم دشمن دچار خطای محاسباتی شد، امروز ۱۴ روز است که نیروهای مسلح و از همان لحظه اول و در شرایطی که رهبر عزیز ما، وزیر دفاع، امیران، سرداران و نیروهای ما را شهید کردند پای‌کار هستند، نیروهای مسلح پاسخ کوبنده، قاطع، سریع و دقیق به دشمن دادند.

وی تأکید کرد: از طرف دیگر شاهد معجزه حضور مردم بودیم، همان معجزه‌ای که تمام توطئه دشمن را نقش‌برآب می‌کند و محاسبات دشمن را به‌بهم ریخته است، لذا ما امسال با شناخت دقیق‌تر و بغض فروخفته بیشتری در روز قدس فریاد خواهیم زد و اعلام خواهیم کرد که «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا».

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: آمریکایی که رابطه با آن نه‌تنها خیری وجود ندارد، بلکه سراسر ضرر است، امروز ملت ایران به آگاهی، بصیرت و فهم عمومی رسیده است و ما ان الله در ادامه مقاومت‌های قبلی پاسخ دندان‌شکن به دشمنان این سرزمین خواهیم داد و اثبات می‌کنیم که ملت ایران، ملت تسلیم نیست و البته خط را مقام معظم رهبری در روزهای آخر عمر شریف خود به ما دادند که ملت ایران درسش را از مکتب اباعبدالله یاد گرفته، ملت متمدن، بافرهنگ، بااصالت، ریشه‌دار و دارای معارف عالی، امکان ندارد با سردمداران فاسدی مانند سران آمریکا کنار بیایند.