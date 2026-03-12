۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

حمله رژیم آمریکایی-صهیونی به مردم؛میوه فروش سیار در فردیس شهید شد

فردیس- میوه فروش سیار در یکی از خیابانهای فردیس بر اثر اصابت پرتابه هوایی انفجاری به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری البرز، شامگاه چهارشنبه پهپاد رژیم صهیونیستی ، طی یک حمله کور دست به جنایت دیگری زد و یک وانت بار که در فردیس در حال فروشی میوه بود را مورد اصابت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شهروند فروشنده به شهادت رسیده و تعدادی از شهروندان دیگر دچار جراحات سطحی شدند .

این در حالی است که در چند روز گذشته مرکز نگهداری معلولان ذهنی فردیس نیز در حمله آمریکایی - صهیونی مورد آسیب قرار گرفت.

همچنین در اثر حملات ددمنشانه چند روز اخیر دشمنان آمریکایی - صهیونی به استان البرز سه مدرسه تخریب و یک کودکستان دچار خسارت شده است.

