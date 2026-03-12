حمله رژیم آمریکایی-صهیونی به مردم؛میوه فروش سیار در فردیس شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری البرز، شامگاه چهارشنبه پهپاد رژیم صهیونیستی ، طی یک حمله کور دست به جنایت دیگری زد و یک وانت بار که در فردیس در حال فروشی میوه بود را مورد اصابت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شهروند فروشنده به شهادت رسیده و تعدادی از شهروندان دیگر دچار جراحات سطحی شدند .

این در حالی است که در چند روز گذشته مرکز نگهداری معلولان ذهنی فردیس نیز در حمله آمریکایی - صهیونی مورد آسیب قرار گرفت.

همچنین در اثر حملات ددمنشانه چند روز اخیر دشمنان آمریکایی - صهیونی به استان البرز سه مدرسه تخریب و یک کودکستان دچار خسارت شده است.