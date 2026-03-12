هرمز؛ گلوگاهی برای مهار دشمن و نماد اقتدار تمدنی ایران

مصیب عباسی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه استراتژیک تنگه هرمز در طول تاریخ، اظهار کرد: نه تنها در جنگ فعلی، بلکه همواره در طول تاریخ، تنگه هرمز یک آبراه راهبردی برای مهار دشمن از سوی ایران بوده است. از سوی دیگر، ایران تا این ساعت نگهبان قدرتمندی برای امنیت این منطقه بوده است.
وی با تاکید بر اعتبار ایران در تامین امنیت دریانوردی افزود: تا قبل از این جنگ، هیچ کشوری از ایران گلایه نداشته که کشتیاش با تاخیر عبور کرده یا اذیت شده و امنیتش تامین نشده است. ایران به شایستگی مدیریت کرده و نشان داده است که میتواند امنیت را تضمین کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر بعد نظامی و امنیتی، ایران توانسته است در این منطقه به نشر زبان فارسی نیز بپردازد. همانطور که در حوزه انگلیسیزبان وارد میشویم و انگلیسی حرف میزنیم، در اینجا نیز فارسی حرف زده میشود. این یک غلبه فرهنگی و تمدنی است. اقتدار ما در منطقه به گونهای است که زبان فارسی وارد شده و همه کشورهایی که نام بردیم و دنیا میدانند که در حوزه جغرافیای ایران و تنگه هرمز قرار دارند، این جایگاه را میشناسند.
امنیت جهانی در سایه مدیریت ایران
عباسی با بیان اینکه این آب بینالمللی است و حق ایران در آن محفوظ است، اظهار کرد: ایران هرگز باجگیری نمیکند، اما وقتی که منافع حیاتی، انقلاب، تمامیت ارضی و امنیت هوایی، زمینی و دریاییاش تهدید شود، از این گلوگاه برای ضربه زدن به دشمن استفاده میکند. بارها اعلام کردهایم که اگر تعدی کنید، با بسته شدن مواجه میشوید.
وی با اشاره به ترافیک سنگین کشتیهای نفتی در این منطقه خاطرنشان کرد: امروز روزانه بیش از ۶۰ کشتی نفتی (به غیر از کشتیهای تجاری) از این تنگه عبور میکنند. ایران میگوید اگر کشتیای در اینجا در باتلاق بیفتد، ما اسکورت میکنیم و کشتی خارج نمیشود، این توانایی اسکورت و کنترل ناشی از چیست؟ ناشی از قدرت و موقعیت طبیعی در اختیار ایران است. ایران سوءاستفاده نمیکند، بلکه به هنگام لزوم از قدرت خودش استفاده میکند و به دنیا نشان میدهد که امنیت جهانی ناشی از این است که در آبراههای بینالمللی نباید سلطه زورگویی باشد و ایران حافظ این آبراهاست.
قدرت بازدارندگی و پیشرفتهای علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان با اشاره به توانمندیهای دفاعی ایران گفت: ما نشان دادیم که از این راهبرد به هنگام برای ضربه زدن به دشمن استفاده شده و اگر دشمن ادامه دهد، بدتر از این هم خواهد شد، امیدواریم بفهمند و قدرت ایران را بشناسند. جمهوری اسلامی یک قدرت است، یک اخلاق و یک گفتمان انسانگرا و الهی دارد. با استقلال، عدالت و آزادی حق دارد در این دنیا پیشرفت کند.
وی با انتقاد از رویکرد سلطهگرانه غرب افزود: با کمال پررویی میگویند هستهای نداشته باش، قدرت بازدارندگی محدود داشته باش و در منطقه حق نفوذ نداشته باش. میگویند منطقه مال شماست یا مال ما؟ خلیج فارس مال شماست یا مال ما؟ گفتمان ما اینها را نمیپذیرد. آنها به دلیل سلطهگری زیاد، کشورها را در برابر خود کم آوردهاند، اما ایران ایستاده است.
عباسی با تاکید بر اینکه حتی روسیه از ایران یاد گرفته است، بیان کرد: ایران یک تنه تمام معادلات دنیا را و نحوه مواجه با سلطهگر و آمریکا را تغییر داده است، اصل «نترسیدن» را ایرانی و تمدن ایرانی به برکت قرآن، اسلام و رهبری دایانه حضرت امام و مقام معظم رهبری به دنیا منتقل کرد. به همین خاطر دشمن میترسد. قرآن میگوید از دشمن نترسید؛ یاس از آن دشمن است و امید از آن انسانهای مومن است.
ایمان به وعده الهی؛ رمز موفقیت
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تاثیر باورهای دینی در پیروزیها گفت: خداوند به رسولش میگوید «خدا با توست». یک نفر با همه قدرت زمانه خودش، اکنون یک انقلاب و یک ملت با همه قدرت ایستادهاند، نقطه فرق اینجاست که امروز تمام دنیا این نبرد را لحظه به لحظه میبیند و قدرت ایران را میبیند. آن تحلیلگر و رسانه غربی در تعجب است که این قدرت از کجا میآید؟ آنها اینقدر خسیس و بخیل هستند که وقتی یک کشوری مثل ایران در حوزه علم و فناوری پیشرفت میکند، میترسند.
وی افزود: در دیدگاه اسلامی، عزت را خدا میدهد و خدا عزیز میکند. اگر قرار باشد پیشرفتی برای ما حاصل شود، ناشی از قدرت ایمان، استعداد ایرانی و باور آسمانی است. ما بارها تاکید کردیم که رسانه و موشکهای ما به اراده خدا اصابت میکنند. ما در شرایط تحریم موشک ساختیم. این چطور برمیآید؟ فقط از قدرت ایمان و استعداد ایرانی به علاوه رهبری است.
یادمان «پدر موشکی ایران» و نقش جوانان
عباسی با اشاره به نقش جوانان در دستاوردهای دفاعی گفت: این موشکها را جوانان ایرانی ساختند. جوانان، دانشآموزان و خانوادههای گرامی، به جوانانتان ایمان داشته باشید؛ اما ایمانی بر پایه قرآن، تمدن ایرانی را دشمن باور کرده است. اینجا سرزمین شکوفایی، عزت و بالندگی است. خودمان را کم نگیریم. جایی که بلد نیستیم، حرفهای یاد میگیریم.
وی با گرامیداشت یاد شهید تهرانیمقدم افزود: چگونه موشک ساختن را یاد گرفتیم؟ یادی بکنیم از پدر موشکی ایران، شهید حسن تهرانیمقدم که دست خالی رفت جلو و با اقتدار حرکت کرد. بعد از شهادتش، در وصیتنامهاش دیدند که نوشته شده: «روی سنگ قبر من بنویسید کسی که آرزو داشت اسرائیل را از روزگار محو کند» امروز دانشآموختگان آن مکتب و آن باورها نشستهاند و مشغول تولید موشکهای جدید هستند اگر امروز اقتدار برای ایران رقم میخورد، نتیجه یک عمر زحمت و یک عمر باور خوب است.
مردمی شدن دانش و اقتصاد
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبتهای خود به اهمیت مردممحور بودن پیشرفتها پرداخت و گفت: ما هر جایی در زندگینامه شهدا نگاه کنیم، وقتی کم میآوردند، نماز و استعانت حل مسئله زندگیشان بود. دشمن با زدن یک فرمانده هرگز اختلال در روند کشور ایجاد نمیکند؛ هزاران نفر در صف هستند و مهرهها خیلی خوب چیده شدهاند، ایرانی در حوزه علم و فناوری در همه ابعاد مختلف؛ پزشکی، نظامی، فضا، دریا، کشاورزی و تجارت در خط خدمت است، ملت دارای سواد حرفهای و تخصصی شده است که این به برکت انقلاب اسلامی است.
نظر شما