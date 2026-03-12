برپایی بیش از ۱۰۰ موکب فرهنگی و هنری در کرمان توسط آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرحبخش، گفت: بعد از تجاوزات صهیونی-آمریکایی به کشورمان و شهادت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و هم‌وطنان عزیزمان، تشکل های فرهنگی و دانشجویی هر روز بعد از افطار با شرکت گسترده در تجمع‌های مردمی، موکب‌های مردمی نیز برپا می‌کنند.

وی افزود: در این موکب ها به شرکت کنندگان در تجمع های مردمی خدمات پذیرایی و فرهنگی ارائه می شود.

فرح بخش، با اشاره به برپایی بیش از ۱۰۰ موکب خدمت رسانی در شهرستان ها و مناطق مختلف استان کرمان به همت مدارس دولتی و غیر دولتی با همکاری بسیج فرهنگیان بیان کرد: موکب خدمت رسانی آموزش و پرورش استان با محوریت مدارس غیر دولتی از بیستم ماه رمضان در شهر کرمان فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان ماه رمضان آماده خدمت رسانی به شرکت کنندگان در تجمع های مردمی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با تقدیر و تشکر از شورای هماهنگی مدارس غیر دولتی استان و مدارس غیر دولتی مهر و رازی و شهید مهدوی افزود: خدمات ویژه این مدارس در دو شب گذشته نشان از توجه ویژه این مدارس به ابعاد پرورشی و فرهنگی است.

وی از برگزاری آیین باشکوه بیعت معلمان و دانش آموزان استان کرمان با رهبر جدید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای حفظه الله و مراسم یادبود شهدای دانش آموز به ویژه دانش آموزان شهید کرمانی و مدرسه شجره طیبه در روز شنبه ۲۳ اسفندماه در شهر کرمان بعد از نماز مغرب و عشا خبر داد.