۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

بازدید استاندار هرمزگان از صنایع غرب بندرعباس

بندرعباس-استاندار هرمزگان، در بازدید از صنایع مستقر در غرب بندرعباس، با تأکید بر لزوم تداوم بی‌وقفه چرخه تولید، دستور داد تمهیدات لازم برای پیشگیری از بروز هرگونه مشکل اندیشیده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در بازدیدی از مناطق صنعتی غرب بندرعباس، از روند فعالیت چندین واحد تولیدی و صنعتی بزرگ در این منطقه بازدید کرد.

استاندار هرمزگان در این بازدید میدانی در جریان آخرین وضعیت تولید، میزان ذخایر مواد اولیه و چالش‌های پیش روی صنایع قرار گرفت.

وی با تأکید بر رویکرد دولت در حمایت بی‌قید و شرط از تولیدکنندگان، افزود: وظیفه ما در استانداری و دستگاه‌های اجرایی فراهم‌سازی بستر لازم برای فعالیت بدون دغدغه صنعتگران است. باید با رصد دقیق و مستمر، هرگونه مشکل اعم از تأمین انرژی، مواد اولیه، نقدینگی یا مسائل زیرساختی را پیش از آنکه به بحران تبدیل شود، شناسایی و رفع کنیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم هماهنگی بین‌بخشی برای رفع موانع تولید، از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست تا به صورت میدانی در کنار صنایع باشند و اجازه ندهند خلأیی در فرآیند تولید ایجاد شود.

