بازدید استاندار هرمزگان از صنایع غرب بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در بازدیدی از مناطق صنعتی غرب بندرعباس، از روند فعالیت چندین واحد تولیدی و صنعتی بزرگ در این منطقه بازدید کرد.

استاندار هرمزگان در این بازدید میدانی در جریان آخرین وضعیت تولید، میزان ذخایر مواد اولیه و چالش‌های پیش روی صنایع قرار گرفت.

وی با تأکید بر رویکرد دولت در حمایت بی‌قید و شرط از تولیدکنندگان، افزود: وظیفه ما در استانداری و دستگاه‌های اجرایی فراهم‌سازی بستر لازم برای فعالیت بدون دغدغه صنعتگران است. باید با رصد دقیق و مستمر، هرگونه مشکل اعم از تأمین انرژی، مواد اولیه، نقدینگی یا مسائل زیرساختی را پیش از آنکه به بحران تبدیل شود، شناسایی و رفع کنیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم هماهنگی بین‌بخشی برای رفع موانع تولید، از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست تا به صورت میدانی در کنار صنایع باشند و اجازه ندهند خلأیی در فرآیند تولید ایجاد شود.