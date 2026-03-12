آیت الله اعرافی: روز قدس امسال به میدان وسیع و بزرگ تاریخی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه به شرح زیر است:



بسم الله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین و مدرک الهاربین.

با سلام و درود بر پیامبر اعظم (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) و ائمه هدی (علیهم السلام)و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، شهادت شهدای عزیز از مردم و نیروهای مسلح بویژه شهدای دانش آموز و بالاخص شهادت امام خامنه ای عزیز (ره) را تبریک و تسلیت مجدد می گویم.



اهمیت استمرار حضور منسجم ملت در صحنه های میدانی به ویژه در روز جهانی قدس را یادآوری می نمایم.



روز قدس یادگار امام خمینی (ره) و امام شهید (ره) است و ملت رشید ایران و امت اسلام و آزادی خواهان جهان همواره آن را گرامی داشته اند و حضور دشمن شکن خود را به نمایش گذارده اند، اما قدس امسال متفاوت است؛ زیرا مصادف با یک مقطع مهم و پیچ تاریخی در ایران، منطقه و جهان و همزمان با جنگ سرنوشت ساز رمضان است.

ملت شجاع و رشید ایران همه ماه رمضان امسال را به قدس مبدل ساخت، اما لازم است روز قدس امسال به میدان وسیع و بزرگ تاریخی تبدیل شود.



حضور با شکوه مردم عزیز در دفاع از اسلام و ایران و انقلاب و میثاق مجدد با امام خامنه ای شهید (ره) و نیز بیعت استوار با رهبری گرانقدر و جدید حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای و حمایت از نیروهای مسلح و سپاهیان اسلام و بسیجیان ارجمند و حافظان امنیت و مقاومت کشور، آشکارتر گردد.



ضمن تقدیر و سپاس از همه مردم، زنان و مردان و جوانان شریف که در ماه مبارک رمضان و معرکه تاریخی اسلام و کفر و در برابر توطئه های پیچیده دشمن آمریکایی و صهیونی ایثارگرانه مقاومت کردند و شگفتی آفریدند و نیز با تقدیر و تحسین مقاومت شگفت انگیز و خیره کننده نیروهای مسلح، ازمراجع عظام، علما و مراکز و نهادهای فرهنگی و حوزوی و همه روحانیت معظم و مبلغان ارجمند و نخبگان در سراسر کشور تقدیر و تشکر و همراهی آنان با مردم در همه میادین و مساجد و برنامه ها و مجاهدت آنان در عرصه تبلیغ و جهاد تبیین را می ستایم و از همه آنان درخواست می نمایم هوشمندانه و شجاعانه بر خط حضور میدانی و جهاد تبیین به ویژه در روز قدس تا پایان ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز استوار بمانند.



بی گمان این حضور یکپارچه و دلیرانه ملت بزرگ ما با عنایت الهی کانون بنیادی و منبع جوشان قدرت ملت و اقتدار ملی و اسلامی در جهان معاصر است و بیاری خداوند و با توجهات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، و به برکت خون های پاک شهیدان تداوم خواهد داشت ان شاء الله.



بر روان پاک همه شهیدان سرافراز و امام کبیر (ره) و امام شهید (ره) درود می فرستیم.



علیرضا اعرافی

مدیر حوزه های علمیه