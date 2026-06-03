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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

بانک زمان بهزیستی؛ پلتفرم جدیدی برای تبادل خدمات مردمی

بانک زمان بهزیستی؛ پلتفرم جدیدی برای تبادل خدمات مردمی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تجربه موفق مشارکت گسترده مردمی در بحران‌های اخیر، از راه‌اندازی «بانک زمان» به عنوان پلتفرمی برای تبادل خدمات میان شهروندان خبر داد.

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح «بانک زمان» گفت: بر اساس ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به راه‌اندازی بانک زمان شده است و سازمان بهزیستی نیز اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: تجربه مشارکت گسترده مردم در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر و حضور داوطلبان برای کمک به جامعه هدف بهزیستی، اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی را بیش از پیش نشان داد. در این مدت حدود ۳۰ هزار نفر به‌صورت داوطلبانه با سازمان همکاری کردند و کمک‌های مردمی نیز رشد چشمگیری داشت.

حسینی با بیان اینکه اجرای آزمایشی بانک زمان از منطقه ۴ تهران آغاز می‌شود، گفت: بانک زمان یک پلتفرم اجتماعی برای تبادل خدمات میان شهروندان است. افراد در این سامانه توانمندی‌ها و نیازهای خود را ثبت می‌کنند.

وی توضیح داد: برای مثال فردی که توانایی تدریس ریاضی دارد، می‌تواند یک ساعت آموزش ارائه دهد و در مقابل از خدمات دیگری مانند مراقبت از سالمند یا خدمات توانبخشی برای یکی از اعضای خانواده خود استفاده کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی بانک زمان، توسعه مشارکت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد شبکه‌ای از تبادل خدمات میان شهروندان است تا افراد بتوانند بدون مبادلات مالی، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6848182

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