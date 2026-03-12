۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

احتمال تغییر زمان برگزاری آزمون‌های نهایی با تداوم وضعیت جنگی کشور

سرپرست مرکز ارزشیابی آموزش‌ و پرورش گفت: احتمال تغییر زمان برگزاری آزمون‌های نهایی با تداوم وضعیت جنگی کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالرضا فولادوند سرپرست مرکز ارزشیابی آموزش‌وپرورش اعلام کرد: امسال آزمون‌های تمام دروس پایه‌ یازدهم به شیوه نهایی برگزار می‌شود.

وی افزود: لازم است دانش آموزان با توجه به این موضوع نسبت به برنامه‌ریزی برای مطالعه و آمادگی شرکت در آزمون‌ها اقدام کنند و مطمئن باشند که سوالات صرفاً از محتوای کتب درسی طراحی می‌شوند.

فولادوند ادامه داد: تاریخ آزمون‌ها نیز اعلام شده است، اما برگزاری آزمون در این تاریخ‌ها منوط به عادی بودن وضعیت کشور است.

وی در پایان گفت: بخشی از محتوای کتب درسی در کلاس‌های درس تدریس نشده بنابراین اگر این وضعیت تداوم پیدا کند، برنامه ابلاغ‌شده تغییر خواهد کرد.

