به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالرضا فولادوند سرپرست مرکز ارزشیابی آموزش‌وپرورش اعلام کرد: امسال آزمون‌های تمام دروس پایه‌ یازدهم به شیوه نهایی برگزار می‌شود.

وی افزود: لازم است دانش آموزان با توجه به این موضوع نسبت به برنامه‌ریزی برای مطالعه و آمادگی شرکت در آزمون‌ها اقدام کنند و مطمئن باشند که سوالات صرفاً از محتوای کتب درسی طراحی می‌شوند.

فولادوند ادامه داد: تاریخ آزمون‌ها نیز اعلام شده است، اما برگزاری آزمون در این تاریخ‌ها منوط به عادی بودن وضعیت کشور است.

وی در پایان گفت: بخشی از محتوای کتب درسی در کلاس‌های درس تدریس نشده بنابراین اگر این وضعیت تداوم پیدا کند، برنامه ابلاغ‌شده تغییر خواهد کرد.