به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده، روز چهارشنبه در آئین تشییع پیکر شهید مدافع وطن، شهید محمدرضا نجفپور در مسجدسلیمان اظهار کرد: امروز در حالی در کنار مردم مسجدسلیمان گرد هم آمدهایم که دشمنان جنگ ناجوانمردانهای را بر ملت بزرگ ایران تحمیل کردهاند، اما حضور حماسی مردم در صحنه، پاسخی کوبنده به توطئهگران است.
وی با اشاره به شهادت رهبر فرزانه و حکیم انقلاب و انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان رهبر جدید انقلاب، تصریح کرد: مردم خوزستان و به ویژه مسجدسلیمان، پس از این واقعه تلخ، با بیعت مجدد با رهبر خود، به دشمنان فهماندند که مسیر انقلاب و ولایت همچنان با استقامت و قدرت ادامه خواهد یافت و هیچ تهدیدی نمیتواند اراده ملت ایران را در هم بشکند.
موالیزاده با بیان اینکه امروز دو میدان مهم برای دفاع از میهن تشکیل شده است، افزود: یک میدان، میدان نظامی است که فرزندان این آب و خاک در نیروهای مسلح، با شجاعت تمام مواضع دشمنان را در هم میکوبند و آنان را به هزیمت وا میدارند و میدان دیگر، میدان حضور باشکوه مردم است که با ایستادگی و همبستگی، پشتوانه محکم رزمندگان اسلام هستند.
استاندار خوزستان با تقدیر از وحدت و همدلی اقوام مختلف استان در این شرایط حساس، خاطرنشان کرد: امروز اقوام بختیاری، عرب، لر، ترک قشقایی، شوشتری، دزفولی، بهبهانی و … در کنار یکدیگر صفی واحد تشکیل دادهاند و این انسجام ملی، ضربهای مهلک به بدنه توطئههای آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت شهادت شهید محمدرضا نجفپور به خانواده داغدار و مردم مسجدسلیمان، اظهار کرد: این شهید والامقام که در رکاب رهبر شهید خود به درجه رفیع شهادت رسید، فرزند قهرمان این خطه است و افتخارآفرینیهای او مایه مباهات تمام مردم استان است.
موالیزاده در پایان با بیان اینکه به حول و قوه الهی و با پشتیبانی مردم، پیروزی حتمی است، گفت: از همه مسئولان، نیروهای مسلح، اصناف و اقشار مختلف مردم که در این شرایط حساس، با صبر و استقامت در صحنه حضور دارند، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم به فضل پروردگار، شاهد شکست کامل آمریکا و اسرائیل جنایتکار و عزت روزافزون ایران اسلامی باشیم.
