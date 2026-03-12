مسیرهای راهپیمایی روز قدس در ۱۲ شهرستان استان یزد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیرهای راهپیمایی روز قدس در شهرستان‌های یزد، میبد، مهریز، اردکان، ابرکوه، بافق، خاتم، تفت، اشکذر، زارچ، مروست و بهاباد به شرح زیر اعلام شده است:

در یزد این راهپیمایی از میدان شهید بهشتی به سمت مسجد ملا اسماعیل رأس ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود. در میبد میدان جانباز به سمت مصلای آیت‌الله اعرافی ساعت ۱۱ صبح و در مهریز میدان توحید به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ صبح مسیرهای تعیین شده هستند.

در اردکان راهپیمایان از مسجد جامع به سمت مصلای امام خمینی (ره) ساعت ۱۰:۳۰ صبح حرکت می‌کنند. در ابرکوه میدان امام حسین (ع) به سمت مصلای شهدای محراب ساعت ۱۰:۳۰ صبح و در بافق مسیر از مصلای نماز جمعه به سمت میدان امام حسین (ع) بعد از اقامه نماز جمعه خواهد بود.

شهرستان خاتم میزبان راهپیمایانی است که از میدان جمهوری اسلامی به سمت مسجد جامع ساعت ۱۰:۳۰ صبح حرکت می‌کنند. در تفت مسیر از مسجد انقلاب به سمت مسجد جامع ساعت ۱۰:۳۰ صبح و در اشکذر از پارک شهر به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ صبح تعیین شده است.

در زارچ راهپیمایان از مسجد امام حسن مجتبی (ع) سرچشمه به سمت حسینیه بقیةالله الاعظم بعد از نماز جمعه حرکت خواهند کرد. در مروست مسیر چهارراه شهدا به سمت مسجد مصلی ساعت ۱۱ صبح و در بهاباد نیز از برج پرچم ایران به سمت مسجد جامع ساعت ۱۱ صبح خواهد بود.

گفتنی است راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود.