حجت‌الاسلام علیرضا ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس اظهار کرد: این روز یادگار ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و نمادی از همبستگی امت اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

وی افزود: روز جهانی قدس فرصتی است تا ملت‌های آزاده جهان با حضور در صحنه، حمایت خود را از آرمان آزادی قدس شریف و مقابله با ظلم و اشغالگری اعلام کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به شرایط منطقه تصریح کرد: راهپیمایی امسال در حالی برگزار می‌شود که منطقه غرب آسیا شاهد تحولات مهمی است و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان و حمایت از جبهه مقاومت بار دیگر اهمیت وحدت و حضور مردم در صحنه را نشان داده است.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس پیام روشنی به دشمنان خواهد بود مبنی بر اینکه مسئله فلسطین همچنان در وجدان ملت‌های مسلمان زنده است و حمایت از ملت مظلوم فلسطین ادامه دارد.

ناجی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب، به‌ویژه فرماندهان و مدافعان امنیت کشور، گفت: ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مظلومان جهان در صحنه حضور دارند.

وی از مردم استان اصفهان دعوت کرد با حضوری گسترده و آگاهانه در راهپیمایی روز جهانی قدس، وحدت و همبستگی خود را در حمایت از مردم فلسطین و مقابله با ظلم و اشغالگری به نمایش بگذارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان افزود: راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر اصفهان نیز از ساعت ۱۰ صبح از مسیرهای هشت‌گانه به سمت میدان تاریخی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.