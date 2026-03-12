  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

راهپیمایی روز جهانی قدس فردا در استان اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: این مراسم روز جمعه ۲۲ اسفند از ساعت ۱۰ صبح در سراسر استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس اظهار کرد: این روز یادگار ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و نمادی از همبستگی امت اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

وی افزود: روز جهانی قدس فرصتی است تا ملت‌های آزاده جهان با حضور در صحنه، حمایت خود را از آرمان آزادی قدس شریف و مقابله با ظلم و اشغالگری اعلام کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به شرایط منطقه تصریح کرد: راهپیمایی امسال در حالی برگزار می‌شود که منطقه غرب آسیا شاهد تحولات مهمی است و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان و حمایت از جبهه مقاومت بار دیگر اهمیت وحدت و حضور مردم در صحنه را نشان داده است.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس پیام روشنی به دشمنان خواهد بود مبنی بر اینکه مسئله فلسطین همچنان در وجدان ملت‌های مسلمان زنده است و حمایت از ملت مظلوم فلسطین ادامه دارد.

ناجی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب، به‌ویژه فرماندهان و مدافعان امنیت کشور، گفت: ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مظلومان جهان در صحنه حضور دارند.

وی از مردم استان اصفهان دعوت کرد با حضوری گسترده و آگاهانه در راهپیمایی روز جهانی قدس، وحدت و همبستگی خود را در حمایت از مردم فلسطین و مقابله با ظلم و اشغالگری به نمایش بگذارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان افزود: راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر اصفهان نیز از ساعت ۱۰ صبح از مسیرهای هشت‌گانه به سمت میدان تاریخی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

کد خبر 6772743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها