فرماندار رشت: ذخایر کالاهای اساسی برای چند ماه آینده تامین است

به گزارش خبرنگار مهر، سیداسماعیل میرغضنفری ظهر پنجشنبه در یک بازدید سرزده میدانی به همراه تیم بازرسی متشکل از نمایندگان اصناف، اداره تعزیرات حکومتی و معاون صنعتمعدن استان، از سطح بازار رشت بازدید و روند تامین و توزیع کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد.
فرماندار رشت در این بازدید که با هدف نظارت بر بازار شب عید و ماه مبارک رمضان انجام شد، ابتدا در میدان میوه و ترهبار آزادی حضور یافت و ضمن گفتگو با فعالان صنفی و خریداران، وضعیت موجودی، قیمتها و فاکتورهای فروش را از نزدیک بررسی کرد.
میرغضنفری با اشاره به تشدید بازرسیها در شرایط کنونی اظهار کرد: نظارت بر بازار از وظایف ذاتی دستگاههای ذیربط است و فرمانداری به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار، این بازدیدها را به صورت مستمر و در شرایط فعلی با توجه به ماه رمضان، نزدیکی شب عید و جنگ ناجوانمردانه دشمن، با جدیت بیشتری دنبال میکند.
ثبات قیمت مرغ و کاهش قیمت پرتقال
فرماندار رشت با اشاره به وضعیت مطلوب بازار گفت: خوشبختانه تمامی اقلام اساسی به وفور در بازار موجود است. در خصوص سیبزمینی که با افزایش قیمت ناگهانی مواجه شده بود، با توقف صادرات و توزیع محصولات تنظیم بازاری، قیمت به حالت عادی بازگشت.
وی افزود: قیمت مرغ نیز پس از جلسات متعدد نظارتی در سطح ۲۷۰ هزار تومان تثبیت شد و امروز نیز همین قیمت در بازار مشاهده میشود. با چند مورد گرانفروشی نیز در این حوزه توسط تعزیرات برخورد و قیمتها اصلاح شد.
میرغضنفری با اشاره به کاهش قیمت پرتقال در بازار استان تصریح کرد: با توجه به بارگیری گسترده محمولههای پرتقال به سمت استان و فراوانی عرضه، شاهد کاهش قیمت این محصول هستیم. قیمت سیب نیز با توجه به کیفیت، نوساناتی دارد اما کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
چالش واردات موز؛ مشکل از مبدأ است
فرماندار رشت مهمترین چالش امروز بازار میوه را افزایش قیمت موز عنوان کرد و گفت: موز جزو میوههای وارداتی است و افزایش قیمت آن به مبدأ و چالشهای واردات برمیگردد. دولت در تلاش است این مشکل را نیز مرتفع کند و این افزایش قیمت ارتباطی به بازار داخلی ندارد.
بازار بزرگ رشت زیر ذرهبین بازرسان
میرغضنفری پس از بازدید از میدان میوه و ترهبار، در بازار بزرگ رشت (بازار ماهی فروشان) حضور یافت و روند توزیع و قیمت مرغ، ماهی و گوشت را مورد ارزیابی قرار داد.
وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و تهدیدات دشمن خاطرنشان کرد: ذخیرهسازی کالاها و تامین عرضه بازار به خوبی توسط دولت کنترل شده است. در سطح استان نیز با پیگیریهای استاندار، روند ورود و تامین کالاها ادامه دارد و از این بابت هیچ مشکلی نداریم.
صفهای نانوایی و بنزین جمع شد
فرماندار رشت با اشاره به خدماترسانی ۲۴ ساعته به مردم تصریح کرد: با وجود حملات دشمن به زیرساختها، شرایط پایداری در بازار حاکم است. صفهای شلوغ نانواییها و پمپ بنزینها جمع شده و تامین آرد تا چند ماه آینده نیز تضمین شده است.
میرغضنفری در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا بازرسیها با شدت بیشتری ادامه یابد.
