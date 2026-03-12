به گزارش خبرنگار مهر، اداره شبکه پایش هواشناسی استان اصفهان آخرین وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان تا ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی میمه با ثبت دمای منفی یک درجه سانتی‌گراد سردترین ایستگاه هواشناسی استان بوده است و پس از آن بویین میاندشت با منفی ۰.۹ درجه، فریدون‌شهر با منفی ۰.۶ درجه و اسلام‌آباد موگویی با منفی ۰.۳ درجه در زمره سردترین نقاط استان قرار گرفتند.

در مقابل، شهر هرند با ثبت بیشینه دمای ۱۸.۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شده است. همچنین زرین‌شهر با ۱۶.۹ درجه، کبوترآباد با ۱۶.۸ درجه، نجف‌آباد با ۱۶.۵ درجه، ورزنه با ۱۶.۴ درجه و ایستگاه ازن‌سنجی اصفهان با ۱۶.۲ درجه از دیگر نقاط نسبتاً گرم استان در این مدت بوده‌اند.

بر پایه این گزارش، کمینه و بیشینه دمای ثبت شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل آران و بیدگل ۴ و ۱۵.۲ درجه، اردستان ۳.۹ و ۱۲.۲ درجه، انارک ۵.۵ و ۱۰.۸ درجه، بادرود ۵.۵ و ۱۵.۴ درجه، باغبهادران ۴.۴ و ۱۳.۱ درجه، بیاضه ۲.۸ و ۱۳.۳ درجه، پادنا علیا ۲.۷ و ۱۳.۵ درجه، پالایشگاه اصفهان ۴ و ۱۴.۵ درجه، چادگان ۱.۶ و ۱۲.۶ درجه، چوپانان ۵ و ۱۴.۳ درجه، خوانسار ۰.۷ و ۱۰.۷ درجه، خوروبیابانک ۴.۱ و ۱۴.۹ درجه، داران ۱.۱ و ۱۰.۷ درجه، دهاقان ۱ و ۱۱.۷ درجه، دهق ۲.۳ و ۱۲.۱ درجه، دولت‌آباد ۱.۶ و ۱۴.۷ درجه، زواره ۵.۸ و ۱۵ درجه، سمیرم ۳.۲ و ۱۱.۷ درجه، شهرضا ۱.۲ و ۱۲.۸ درجه، عسگران ۰.۹ و ۱۳.۵ درجه، فرودگاه اصفهان صفر و ۱۵.۸ درجه، کاشان ۵ و ۱۴.۹ درجه، گلپایگان ۲ و ۱۳.۴ درجه، مبارکه ۲.۸ و ۱۵.۳ درجه، مهاباد ۵.۴ و ۱۵ درجه، مورچه‌خورت ۲.۹ و ۱۴.۴ درجه، نایین ۳.۶ و ۱۰.۶ درجه و نطنز ۱.۸ و ۸.۴ درجه بوده است.