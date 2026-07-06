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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید تاریخی بود

حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید تاریخی بود

شادگان - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی تاریخی بود.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: حضور میلیونی و بی نظیر مردم در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید پیامی روشن برای جهانیان از همبستگی، ایستادگی و پایداری ملت ایران است.

وی افزود: تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، صحنه‌ای روشن از همبستگی، قدرشناسی و احترام مردم به خدمات و جایگاه ایشان بوده است.

خنفری در ادامه با اشاره به اهمیت استمرار این مسیر ادامه داد: حفظ وحدت و پایبندی به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، شرط اساسی برای ادامه مسیر عزت و پیشرفت کشور است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور یکپارچه و گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نماد همبستگی ملی است؛ حضوری که می‌تواند اقتدار ایران را به نمایش گذاشته و امید دشمنان به ایجاد شکاف میان مردم و نظام را از بین ببرد.

کد مطلب 6881094

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