به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی و کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان شادگان اظهار کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس روز جمعه ۲۲ اسفند ماه سالجاری در شادگان پس از اقامه نماز جمعه از مسجد حضرت امیر(ع) به سمت میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت لحظه حساس تاریخی و حمایت ملت ایران از نیروهای مسلح در برابر یاوه‌ گویی‌ ها و تهاجمات دشمنان، گفت: ملت ایران اسلامی با وجود همه مخاطرات در رکاب نیروهای مسلح ایستاده است.

سرپرست فرمانداری شادگان، نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان به نام روز جهانی قدس را ابتکارات منحصر به‌ فرد حضرت امام خمینی (ره) دانست و افزود: این روز نماد شجاعت ملت ایران است که منجر به تبدیل سفارت رژیم صهیونیستی به سفارت فلسطین شد و امروز هم در این جنگ دفاع تحمیلی ضربات مهلکی به آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند.

وی بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و فضاسازی شهرها و روستاها توسط ادارات و دستگاههای شهرستان تاکید کرد و افزود: هر اداره‌ای بر اساس وظایف قانونی و منشور اداری خود عمل کند.

اطلاع رسانی راهپیمایی روز جهانی قدس و دعوت از اقشار مختلف مردم شهرستان توسط ادارات و دستگاههای اجرایی، هماهنگی لازم دستگاه‌های متولی برای برپایی اقامه نماز عید فطر و... از مهمترین مصوبات این جلسه بود.