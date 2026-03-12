اعلام بیعت معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد با رهبر جدید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه معاونین به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(دام عزه)

رهبر معظم انقلاب اسلامی

با سلام و احترام؛

با گرامیداشت نام و یاد جاویدان و پرآوازه ولی‌امر و امام عظیم‌الشأن شهیدمان حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، خبر انتخاب حضرتعالی به ولایت امر و زعامت امت که حقیقتا اشبه الناس به آن امام شهید هستید و همواره در تمام عرصه های مجاهدت، حضوری برجسته داشتید و چون یاری امین و مورد اتکا در کنار رهبر شهیدمان بودید، موجب بهجت و غرور و تقویت ایمان در مقابل جبهه کفر گردید.

شجاعت و درایت هیئت رئیسه محترم مجلس خبرگان و اعضای عالی مقام آن که علی رغم اقدام به بمباران مراکز مجلس خبرگان و تهدید به بمباران، در کنار مشورتهای مفصل، آن جلسه تاریخی انتخاب رهبری را به شکلی حضوری برگزار کردند و در فرآیندی شفاف با رای قاطع نمایندگان ملت، حضرتعالی را به عنوان سومین رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت امر و نیابت از امام عصر(عج) برگزیدند، از سویی به وضوح حاکی از برجستگی های بی نظیر ایمانی، علمی، عملی، مدیریتی و شجاعت و تدبیر در آن وجود مبارک است و از سوی دیگر، نشان از استحکام و قوت ساخت درونی این نظام مقدس دارد.

الحمدلله کما هو اهله.

چنانچه مستحضرید انقلاب اسلامی، بلاشک فضای گفتمانی جدیدی ایجاد کرد و جهان را می توان به دو بخش قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن تقسیم کرد. رشد و نمو و تفوق این گفتمان در گرو عوامل مختلفی است که از جمله مهمترین آنها تفوق علمی و فرهنگی و گره زدن علم با اخلاق و معنویت و روحیه مجاهدت است.

از این رو، ما معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تجدید بیعت، تا پای جان با حضرتعالی عهد می بندیم که با مجاهدت شبانه روزی و با بذل هر آنچه خدای متعال در توان و اختیار ما قرار داده است بیش از پیش در ارتقای فرهنگی و گسترش فضای انقلابی در دانشگاه بکوشیم. برای آن حضرت، آرزوی سلامت و دوام توفیقات داریم و راهنمایی‌های ارزشمندتان چراغ راه ما خواهد بود.

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِند اللَّهِ العَزیز الحَکیمِ.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته