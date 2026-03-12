سرهنگ محمد پور شمس در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار کرد: به منظور برگزاری هر چه باشکوهتر راهپیمایی روز جهانی قدس و تسهیل دسترسی و حضور شهروندان انقلابی ، محدودیتهای ترافیکی در تمام شهرهای استان مرکزی و در مسیرهای از پیش تعیین شده اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه محدودیتهای اعمال شده در سطح شهر اراک از ساعت ۸ صبح روز جمعه آغاز میشود، افزود: این محدودیتها تا پایان راهپیمایی ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی با اشاره به محدودیتهای ترافیکی روز جهانی قدس در شهر اراک گفت: از میدان هفت تیر به سمت میدان شهدا، تقاطع خیابان ۲۲ بهمن- مخابرات به سمت میدان شهدا، خیابان امام خمینی به سمت خیابان محسنی و پیاده راه شهید پاکپور، از تقاطع خیابان شهید رجایی، آموزش و پرورش به سمت میدان شهدا، تمام معابر و کوچههای منتهی به خیابانهای محسنی و شیخ فضل الله نوری، از میدان جهاد به سمت میدان سرداران، از تقاطع دکتر حسابی به سمت بازار، از تقاطع خیابان آیت اله غفاری، دانشگاه به سمت مصلی بیت المقدس به از میدان فلسطین (البرز) به سمت میدان سرداران محدودیتهای ترافیکی اجرا میشود.
سرهنگ پور شمس گفت: برای تأمین امنیت مسیر راهپیمایی از پارک خودروها در این مسیرها جلوگیری به عمل خواهد آمد و در صورت پارک خودرو، وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل میشود.
وی با دعوت از عموم مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه استان مرکزی برای شرکت در مراسم باشکوه روز جهانی قدس، تصریح کرد: انتظار است شهروندان در این روز باشکوه، به منظور خلق حماسهای دیگر، همانند همیشه با کارکنان خدوم پلیس راهور همکاری لازم را به عمل آورده و از آوردن خودروی شخصی به مسیرهای اعلام شده پرهیز کنند و از وسایل نقلیه عمومی برای شرکت در مراسم استفاده کنند.
نظر شما