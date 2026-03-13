  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

حضور پرشور مردم اراک در راهپیمایی روز قدس

حضور پرشور مردم اراک در راهپیمایی روز قدس

اراک- در این ویدئو حضور پرشور مردم ولایتمدار اراک در روز قدس را ملاحظه می کنید.

دریافت 14 MB
کد مطلب 6773183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها