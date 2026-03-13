https://mehrnews.com/x3bzZf ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱ کد مطلب 6773183 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱ حضور پرشور مردم اراک در راهپیمایی روز قدس اراک- در این ویدئو حضور پرشور مردم ولایتمدار اراک در روز قدس را ملاحظه می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6773183 کپی شد مطالب مرتبط زندیه وکیلی: روز قدس نماد بیداری وجدانهای بشری در برابر اشغالگری است شکوه حضور مردم محلات در راهپیمایی روز قدس دری: راهپیمایی قدس خروش ملت در محکومیت جنایات آمریکا و اسرائیل است اعلام محدودیتهای ترافیکی روز قدس در اراک؛ ۹ مسیر بسته شد حضور پرشور مردم تربت حیدریه در راهپیمایی روز قدس حماسهای دیگر در راه؛راهپیمایی روز قدس در ۱۲۰ نقطه مرکزی برگزار میشود برچسبها راهپیمایی روز قدس اراک فلسطین
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