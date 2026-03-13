آخرین وضعیت ترافیکی کشور؛ محورهای مسدود در اثر بارش ها کدامند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز جمعه ۲۲ اسفند اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی افزود: محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه در ارتفاعات دارای بارش برف هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در برخی محورهای استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، تهران، مازندران، مرکزی، کردستان و چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده است.

به گفته سرهنگ قلی‌نیا، همچنین در برخی محورهای استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، یزد، اصفهان، قم، البرز و فارس بارش باران جریان دارد.

وی اضافه کرد: در برخی محورهای استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان نیز وزش باد شدید همراه با گرد و خاک گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا درباره محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت در حال حاضر مسدود هستند.

وی همچنین از انسداد فصلی برخی محورهای کشور خبر داد و بیان کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود هستند.