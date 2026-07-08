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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۹

اعمال محدودیت‌های ترافیکی برای مراسم وداع با رهبر شهید در اراک

اعمال محدودیت‌های ترافیکی برای مراسم وداع با رهبر شهید در اراک

اراک- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در معابر اصلی شهر اراک به مناسبت برگزاری مراسم راهپیمایی وداع با رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پورشمس با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در اراک اظهار کرد: با هدف تسهیل تردد شرکت‌کنندگان و حفظ نظم عمومی، محدودیت‌های ترافیکی از ساعت هشت صبح فردا پنجشنبه تا پایان مراسم در بخش‌های مختلف شهر اراک اعمال خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این محدودیت‌ها، محورهای میدان هفت‌تیر به سمت میدان شهدا، تقاطع خیابان ۲۲ بهمن و مخابرات به سمت میدان شهدا، و همچنین خیابان امام خمینی (ره) به سمت خیابان محسنی و پیاده‌راه شهید پاکپور از ساعت مقرر تحت کنترل پلیس قرار می‌گیرند.

پورشمس همچنین به محدودیت در مسیرهای تقاطع شهید رجایی و آموزش و پرورش به سمت میدان شهدا، کلیه معابر و کوچه‌های منتهی به خیابان‌های محسنی و شیخ فضل‌الله نوری، و محور میدان جهاد به سمت میدان سرداران اشاره کرد.

رئیس پلیس راهور استان مرکزی در تشریح بیشتر محدودیت‌ها گفت: محدودیت‌ها در محورهای تقاطع دکتر حسابی به سمت خیابان محسنی، تقاطع خیابان آیت‌الله غفاری در خیابان دانشگاه به سمت مصلی بیت‌المقدس و نیز مسیر میدان فلسطین (البرز) به سمت میدان سرداران نیز اعمال خواهد شد.

وی تاکید کرد: این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بهتر جریان ترافیک در زمان برگزاری مراسم صورت می‌گیرد.

پورشمس تاکید کرد: انتظار است شهروندان با همکاری کارکنان پلیس راهور، از تردد و پارک خودروهای شخصی در مسیرهای اعلام شده خودداری کرده و برای حضور در مراسم، از وسایل حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده استفاده کنند.

کد مطلب 6882937

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