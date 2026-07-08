به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پورشمس با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در اراک اظهار کرد: با هدف تسهیل تردد شرکت‌کنندگان و حفظ نظم عمومی، محدودیت‌های ترافیکی از ساعت هشت صبح فردا پنجشنبه تا پایان مراسم در بخش‌های مختلف شهر اراک اعمال خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این محدودیت‌ها، محورهای میدان هفت‌تیر به سمت میدان شهدا، تقاطع خیابان ۲۲ بهمن و مخابرات به سمت میدان شهدا، و همچنین خیابان امام خمینی (ره) به سمت خیابان محسنی و پیاده‌راه شهید پاکپور از ساعت مقرر تحت کنترل پلیس قرار می‌گیرند.

پورشمس همچنین به محدودیت در مسیرهای تقاطع شهید رجایی و آموزش و پرورش به سمت میدان شهدا، کلیه معابر و کوچه‌های منتهی به خیابان‌های محسنی و شیخ فضل‌الله نوری، و محور میدان جهاد به سمت میدان سرداران اشاره کرد.

رئیس پلیس راهور استان مرکزی در تشریح بیشتر محدودیت‌ها گفت: محدودیت‌ها در محورهای تقاطع دکتر حسابی به سمت خیابان محسنی، تقاطع خیابان آیت‌الله غفاری در خیابان دانشگاه به سمت مصلی بیت‌المقدس و نیز مسیر میدان فلسطین (البرز) به سمت میدان سرداران نیز اعمال خواهد شد.

وی تاکید کرد: این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بهتر جریان ترافیک در زمان برگزاری مراسم صورت می‌گیرد.

پورشمس تاکید کرد: انتظار است شهروندان با همکاری کارکنان پلیس راهور، از تردد و پارک خودروهای شخصی در مسیرهای اعلام شده خودداری کرده و برای حضور در مراسم، از وسایل حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده استفاده کنند.