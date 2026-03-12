  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

پس از ترجیح دادن وطن به غربت؛

محدثه زولفی به جمع هم‌تیمی‌های خود در «تیم ملی» فوتبال اضافه می شود

بازیکن تیم ملی بانوان ایران که حضور در «وطن» را به حضور در «غربت» ترجیح داده بود به جمع ملی پوشان ایران اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محدثه زلفی بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان ایران که تحت تأثیر فشار شدید دولت استرالیا با حمایت رییس‌جمهور آمریکا و رسانه‌های معاند درخواست پناهندگی به این کشور را داده بود، پس از انصراف از این تصمیم و انتخاب به زندگی در خاک ایران به جای حضور در غربت، سیدنی را به مقصد مالزی و پس از آن حضور در کنار هم‌تیمی‌های خود برای سفر به ایران ترک کرد.

این بازیکن تیم ملی تا ساعاتی دیگر به مالزی خواهد رسید و پس از استقبال در فرودگاه بار دیگر به هم‌تیمی‌های خود خواهد پیوست. برنامه‌ریزی برای سفر این تیم به ایران در حال انجام است.

معاون اول رییس‌جمهور، وزیر ورزش و جوانان و دادستانی کل کشور پیش از این در اظهارات و بیانیه‌های جداگانه اعلام کرده بودند آغوش کشور به روی همه ورزشکاران‌ و از جمله دختران ایران برای سفر به ایران باز است.

کد خبر 6772829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا AU ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خانم م زولفی برای بر گشت به وطن بهترین تصمیم عمرش را گرفت. دعا من بدرقه راه دخترهای جوان تیم ملی فوتبال کشورم و تمامی کادر فنی تیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها