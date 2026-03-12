به گزارش خبرگزاری مهر، محدثه زلفی بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان ایران که تحت تأثیر فشار شدید دولت استرالیا با حمایت رییسجمهور آمریکا و رسانههای معاند درخواست پناهندگی به این کشور را داده بود، پس از انصراف از این تصمیم و انتخاب به زندگی در خاک ایران به جای حضور در غربت، سیدنی را به مقصد مالزی و پس از آن حضور در کنار همتیمیهای خود برای سفر به ایران ترک کرد.
این بازیکن تیم ملی تا ساعاتی دیگر به مالزی خواهد رسید و پس از استقبال در فرودگاه بار دیگر به همتیمیهای خود خواهد پیوست. برنامهریزی برای سفر این تیم به ایران در حال انجام است.
معاون اول رییسجمهور، وزیر ورزش و جوانان و دادستانی کل کشور پیش از این در اظهارات و بیانیههای جداگانه اعلام کرده بودند آغوش کشور به روی همه ورزشکاران و از جمله دختران ایران برای سفر به ایران باز است.
