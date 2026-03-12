۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

یک شهید و بیش از ۳۰ مصدوم در حمله به روستای لنگیرات بهبهان

اهواز - حمله هوایی رژیم صهیونسیتی و آمریکا به یک مرکز غیرنظامی در زیدون بهبهان منجر به شهادت یک نفر و مجروحیت بیش از ۳۰ نفر شد.

زهره‌الزهرا روحی‌پور، فرماندار بهبهان در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به حمله جنون‌آمیز دشمن به مرکز تعاون روستایی لنگیرات زیدون، ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، اظهار کرد: متأسفانه مقارن ساعت ۱۱:۴۰ امروز پنجشنبه مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴، مرکز تعاون روستایی برادران و خدمات کشاورزی لنگیرات از توابع بخش زیدون شهرستان بهبهان، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله مذبوحانه مرکز تعاون روستایی کاملاً تخریب شده و منازل مسکونی اطراف نیز خسارات زیادی دیدند. خوشبختانه با حضور به موقع و کمک اهالی غیور منطقه، عملیات آواربرداری آغاز شده است.

فرماندار بهبهان با اشاره به تلفات جانی این حادثه افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه تاکنون یک شهید و حدود ۳۷ مصدوم در این حمله گزارش شده است. نیروهای امدادی بلافاصله به منطقه اعزام شده و در حال آوار برداری و کمک به مصدومان هستند. با توجه به وخامت حال برخی از مجروحان و لزوم ادامه عملیات آواربرداری، آمار دقیق‌تر متعاقباً اعلام خواهد شد.

روحی‌پور در ادامه با تأکید بر وحشیانه بودن این حملات بیان کرد: این اقدام آشکارا نقض آشکار قوانین بین‌المللی جنگی و جنایت جنگی علیه غیرنظامیان محسوب می‌شود. هدف قرار دادن زیرساخت‌های خدماتی و منازل مسکونی شهروندان، نشان‌دهنده پوچی و شکست مادی و معنوی دشمنان است که برای جبران ناکامی‌های میدانی خود، به کشتن کودکان و بی‌گناهان روی آورده‌اند. ملت ایران و مردم شهیدپرور بهبهان، این جنایت‌ها را فراموش نخواهند کرد و دلاورمردان نیروهای مسلح ما پاسخ کوبنده این جنایت را به دشمن خواهند داد.

