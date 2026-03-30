حمله به محله دو هزار بندرعباس یک شهید و ۷ مجروح در پی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با اشاره به وقوع این حمله طی شب گذشته اظهار داشت: در این تجاوز وحشیانه که با استفاده از جنگندههای دشمن صهیونیستی و آمریکایی صورت گرفت، متأسفانه یک شهروند بیگناه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و ۷ تن دیگر نیز مجروح شدند.
وی افزود: محل حادثه در محله مسکونی دو هزار بندرعباس بوده که منطقهای کاملاً غیرنظامی و مسکونی است و هیچگونه تأسیسات نظامی در آن وجود ندارد. این مسئله نشاندهنده ماهیت کاملاً تروریستی و ضدبشری این حملات است.
معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه مصدومان حادثه برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدهاند، گفت: متأسفانه دشمنان بار دیگر نشان دادند که هیچ تعهدی به موازین بینالمللی و حقوق بشر ندارند و با هدف قرار دادن مناطق مسکونی و غیرنظامیان، در صدد جبران شکستهای میدانی خود برآمدهاند.
وی در پایان با محکومیت شدید این اقدام تجاوزکارانه تصریح کرد: این حملات تروریستی نشاندهنده ناتوانی دشمن در برابر اقتدار و ایستادگی ملت ایران است. مردم شریف هرمزگان و ایران اسلامی هرگز این جنایات را فراموش نخواهند کرد و قطعاً پاسخ کوبنده و پشیمانکنندهای به عاملان این تجاوزات داده خواهد شد.
نظر شما