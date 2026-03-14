حمله دشمن به منازل مسکونی لنگیرات جنایت علیه بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده، عصر امروز شنبه در حاشیه آئین تشییع پیکر شهدای لنگیرات بهبهان گفت: بازدید میدانی از منطقه لنگیرات که مورد اصابت موشکهای دشمن آمریکایی- صهیونیستی قرار گرفته، حقایقی تلخ و غیرقابلانکار از جنایات این متجاوزان را آشکار میکند.
وی با اشاره به ویرانیهای گسترده در این منطقه افزود: منازلی که اینجا قرار دارند، همگی مسکونی بوده و هیچگونه کاربرد نظامی نداشتهاند. دشمن غدار که هیچ حد و مرزی را برای خود قائل نیست، این مناطق را هدف قرار داده است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه دشمن به هیچیک از اصول انسانی و بینالمللی پایبند نیست، تصریح کرد: مشاهده میکنیم که دشمن حتی خانهای را که یک زوج جوان میخواستند آغازگر زندگی مشترک خود باشند، هدف حمله قرار داده است. این اقدامات نشان میدهد که دشمن برای درهمکوبیدن نقاط مختلف کشور، هیچ تفاوتی میان اهداف نظامی و غیرنظامی قائل نمیشود.
موالیزاده بیان کرد: به خاک و خون کشیدن مدارس، هدفگیری بیمارستانها و ویرانی اماکن مسکونی، بزرگترین گواه و دلیل بر غیرنظامی بودن اهداف دشمن است. این نمونهای دیگر از جنایاتی است که توسط این جنایتکاران انجام میشود و نشاندهنده عمق کینه و دشمنی آنان با ملت ایران است.
