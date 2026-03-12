اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس نمادی از همبستگی با مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت کار است.

وی اضافه کرد: امروز نیز در جنگ رمضان در حالی که ملت مؤمن و بزرگ ایران، داغدار رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای بر اثر حمله ددمنشانه آمریکایی، صهیونی در میدان جنگ با این دو غده سرطانی هستند، مردم حضوری باشکوه در این راهپیمایی خواهند داشت.

فرماندار عسلویه خاطرنشان کرد: مردم روزه‌دار و بزرگ ایران اسلامی و شهرستان عسلویه به پشتوانه حضور سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرده و با حضور خود روز قدس بیاد ماندنی خواهند ساخت.

وی بیان کرد: از ملت شهیدپرور، مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه، دعوت می‌کنم، بار دیگر با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، از جنایات رژیم منحوس صهیونیستی در قتل عام مردم بی‌دفاع غزه، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و تعرض به میهن اسلامی ایران عزیز برائت جسته و با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خود، پایه‌های کفر و ستم آنها را به لرزه درآورند تا شاهد پیروزی قدس و اسلام عزیز باشیم.