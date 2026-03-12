ولدان: خون شهدای مقاومت نویدبخش آزادی قدس است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات منطقه و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران، اظهار کرد: امروز جهان اسلام در شرایطی حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ جبهه استکبار با تمام توان به میدان آمده اما به حول قوه الهی، این بار نیز شکست خواهد خورد.

وی با اشاره به شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) در حمله تروریستی مشترک رژیم سفاک آمریکا و صهیونیست‌های جنایتکار ، تصریح کرد: دشمنان اسلام گمان کردند با این جنایت هولناک می‌توانند روحیه ملت ایران و جبهه مقاومت را تضعیف کنند، اما غافل از آنکه خون این رهبر فرزانه، وحدت کلمه را در میان امت اسلامی صدچندان کرده و نویدبخش طلوع فجری دیگر در مسیر آزادی قدس شریف است.

رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خود است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: به فضل الهی، امروز رژیم منفور و نامشروع صهیونیستی در بدترین شرایط تاریخی خود به سر می‌برد. جنایات وحشیانه این رژیم در غزه و لبنان و نیز حملات ناجوانمردانه به کشور عزیزمان ایران نه تنها جایگاهی برای آن‌ها در افکار عمومی جهان باقی نگذاشته، بلکه موجی از انزجار و نفرت جهانی را علیه این غده سرطانی به همراه داشته است.

وی با تأکید بر اینکه خون مطهر امام شهید ما، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضامن نابودی قطعی رژیم صهیونیستی خواهد بود، افزود: همانگونه که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، روز قدس را به عنوان میراث ماندگار برای مقابله با استکبار به یادگار گذاشتند، امروز نیز رهبر عزیزمان، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مشعل‌دار این مسیر نورانی تا آزادی کامل قبله اول مسلمانان است.

دعوت از مردم برای حضور باشکوه در راهپیمایی روز قدس

حجت‌الاسلام ولدان در ادامه با دعوت از آحاد مختلف مردم ولایتمدار استان فارس برای حضور یکپارچه و انقلابی در راهپیمایی روز قدس، تأکید کرد: در این برهه حساس، حضور پرشور و آگاهانه مردم در صحنه، پیام روشنی به دشمنان دارد که با شهادت رهبران، ملت ایران از آرمان‌های خود دست برنمی‌دارد. امروز تمامی خون خواهان سیدالشهدای انقلاب اسلامی، با مشت‌های گره‌کرده و فریادهای رسا، به جنایتکاران عالم نشان خواهند داد که راه قدس و آرمان فلسطین، زنده و پویا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تحقق وعده الهی در نابودی کامل رژیم صهیونیستی به برکت خون پاک شهدای مقاومت به ویژه امام شهیدمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اذعان کرد: امروز مردم ایران با الهام از مکتب عاشورا و درس‌های ماه مبارک رمضان، حماسه‌ای دیگر خواهند آفرید و بار دیگر اثبات خواهند کرد که تا پایان این مسیر نورانی و نابودی کامل غاصبان صهیونی ایستاده‌اند و از آرمان‌های خود ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهند کرد.