https://mehrnews.com/x3bzWT ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۴۴ کد مطلب 6773068 استانها فارس استانها فارس ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۴۴ قیام برای اقتدار وطن در شب بارانی شیراز شیراز- مردم شیراز در شب بارانی این شهر با حضور گسترده در خیابان ها ، فریاد اقتدار و دفاع از وطن را سردادند. دریافت 31 MB کد مطلب 6773068 کپی شد مطالب مرتبط رضوی اردکانی: شب قدر فرصت طلایی توبه و بازگشت به خداست فریاد «حیدر حیدر» سپیدانیها زیر بارش باران مردم لار خیابان را برای اقتدار وطن رها نمیکنند تجمع پرشور مردم همدان در خیابانها با نوای«لبیک یا خامنهای» از ایجاد شبکه اطلاعاتی مردمپایه تا حضور حماسی در صحنه هشدار زرد هواشناسی؛ فارس شب عید بارانی است مردم شیراز در میدان حمایت از وطن؛ اتحاد، بزرگترین سلاح ایرانیان حضور پر شور مردم همدان همزمان با شبهای قدر آیت الله دژکام: ملت ایران در مسیر پیروزی بر دشمن قرار دارد پیام قرآنی رهبر انقلاب؛ از حیات جاودان شهدا تا وعده پیروزی مؤمنان حضور مردم شیراز در میدان ادامه دارد حضور پرشور شیرازیها در بیست و دومین قرار شبانه حضور پرشور مردم آباده در دفاع از مدافعان وطن حضور اقلیدیها در میدان انتقام دهه نودیهای کوار آماده انتقام از دشمن ۳۰ خبرنگار خارجی برای روایت واقعیت تهاجم دشمن مهمان فارسیها میشوند امام جمعه کازرون: حضور مردم توطئه های دشمن را خنثی کرد مهدی فقیه: ایران در مسیر موفقیت و پیروزی است برچسبها شیراز تجمع مردمی مدافعان وطن انقلاب اسلامی ایران
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