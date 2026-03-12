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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۴۴

قیام برای اقتدار وطن در شب بارانی شیراز

قیام برای اقتدار وطن در شب بارانی شیراز

شیراز- مردم شیراز در شب بارانی این شهر با حضور گسترده در خیابان ها ، فریاد اقتدار و دفاع از وطن را سردادند.

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کد مطلب 6773068

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