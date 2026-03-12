به گزارش خبرنگار مهر، گروههای مختلف مردم خراسان جنوبی در سومین شب قدر با اجتماع در میدانها، خیابانها، مساجد و حسینیهها و با گرامیداشت یاد رهبر شهید خود و همه شهدای انقلاب، مراسم احیای شب قدر را با قرآن به سر گرفتن برگزار کردند.
استاد حوزه علمیه در سومین شب قدر در مراسم احیا در مسجد امام هادی (ع) بیرجند اظهار کرد: در سخنان امام علی (ع) در نهجالبلاغه، گلایههای بسیاری از آن حضرت نسبت به مردم زمانش در کوفه مشاهده میکنیم.
حجتالاسلام شیدایی گفت: آن حضرت هرچند عالمترین فرد زمان خود بود، اما مردم در دوران حکومتش از ایشان اطاعت نکردند.
وی با بیان گوشههایی از تاریخ ایران و صدور حکم جهاد توسط عالمان در مبارزه با روسها افزود: هرچند عالمان فتوای جهاد صادر کردند، اما حاکمان آن زمان از پشت به مردم و مجاهدان خنجر زدند و این موضوع سبب شد که در دوره قاجار بخشهای بسیاری از ایران جدا شود.
استاد حوزه علمیه با اشاره به ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در جنگ فعلی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت ایران، ترامپ با تهدیدهای عجیب و غریبی به ایران اسلامی حمله کرد، اما چون امام جامعه و مردم در میدان حضور دارند و رزمندگان نیز به وظیفه خود بهخوبی عمل میکنند، دشمنان ما نتوانستهاند به هیچیک از اهداف خود برسند.
حجتالاسلام شیدایی تأکید کرد: عزت در اولین پیام رهبری انقلاب، آیتالله سید مجتبی خامنهای، موج میزند و این روزها شواهدی مبنی بر شکست دشمنان این ملت بهخوبی مشهود است.
وی با بیان اینکه در حوادث اخیر مشخص شد ابرقدرت خلیج فارس کدام کشور است، افزود: با شکست دشمنان این ملت، گشایشهای اقتصادی برای مردم ایران ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: زندگی انسانی در این است که در شرایط فعلی کشور اعلام موضع کنیم و برای انسانیت و عدالت در میدان حضور پیدا کنیم.
استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه امام این امت با زبان روزه، هنگام تلاوت قرآن و با وضو به شهادت رسید، افزود: افتخار میکنیم که در مکتب امیرالمؤمنین پرورش یافتهایم و باید در میدان بهخوبی نقشآفرینی کنیم.
حجتالاسلام شیدایی تصریح کرد: بعضی از اعمال برای شب قدر ذکر شده که با وجود کوتاه بودن، آثار بسیاری دارد و زمانی که دستهجمعی به درگاه خداوند رو کنیم، احتمال عفو و بخشش گناهان توسط خداوند متعال صدها برابر افزایش مییابد.
وی در ادامه با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) و اینکه شب قدر شبی است که حضرت علی (ع) در آن میفرماید: «خدایا با عفت با من برخورد کن، نه با عدلت»، افزود: در این شب باید اولیای الهی را واسطه قرار دهیم تا خداوند به ما توجه کند و به واسطه آنان گناهان ما را ببخشد.
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