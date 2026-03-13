https://mehrnews.com/x3bzY3 ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۳۷ کد مطلب 6773124 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۳۷ نوای «حیدر حیدر» مردم عزادار اراک در شب قدر اراک- در این ویدئو نوای «حیدر حیدر» مردم عزادار اراک در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان را ملاحظه می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6773124 کپی شد مطالب مرتبط هر شب قبل از خواب، حتی شده فقط سه تا آیه از قرآن را بخوان دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان و اوقات شرعی/ صوت و شرح دعای روز احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در آستانه اشرفیه «عزت» در اولین پیام رهبر انقلاب موج میزند دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان و اوقات شرعی/ صوت و شرح دعای روز برچسبها اراک شب قدر شهادت رهبر معظم انقلاب
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