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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۳۷

نوای «حیدر حیدر» مردم عزادار اراک در شب قدر 

نوای «حیدر حیدر» مردم عزادار اراک در شب قدر 

اراک- ‌در این ویدئو نوای «حیدر حیدر» مردم عزادار اراک در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6773124

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