تجاوز مجدد دشمنان متجاوز به ۳ نقطه استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: دقایقی پیش و برای چندمین بار در امشب، دشمنان متجاوز آمریکایی صهیونیستی به نقاطی در استان قم حمله کرده و ۳ نقطه استان را هدف قرار دادند.



