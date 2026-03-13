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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۱۷

تجاوز مجدد دشمنان متجاوز به ۳ نقطه استان قم

تجاوز مجدد دشمنان متجاوز به ۳ نقطه استان قم

قم- دشمنان متجاوز آمریکایی_صهیونیستی سحرگاه جمعه به ۳ نقطه استان قم حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: دقایقی پیش و برای چندمین بار در امشب، دشمنان متجاوز آمریکایی صهیونیستی به نقاطی در استان قم حمله کرده و ۳ نقطه استان را هدف قرار دادند.

کد مطلب 6773172

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    نظرات

    • محب IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
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      وای اگر رهبرم حکم جهادم دهد......مرگ بر استکبار.....درود بر علمای اسلام......
    • احمد IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
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      اگه ناوهای هواپیمابرجنگی آمریکا سرنگون بشن دیگه اینگونه تجاوزات وهدف قراردادنهای ضدبشری به مواضع غیرنظامی ایران صورت نمیگیره

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