کوهپایه زاده: ایران با رهبری جدید افق های روشنی در پیش خواهد داشت

جلیل کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حمله تجاوزگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، شرایط غیرمنصفانه ای را برای ایران ایجاد کرده است، گفت: این شرایط علاوه بر شهادت رهبر فرزانه انقلاب که داغی بزرگ بر دل ملت گذاشت، منجر به شهادت بسیاری نظامیان و حتی افراد غیرنظامی شد که ورزشکاران هم جزوشان بودند.

وی با یاداوری شهادت صفیه قورچی پیشکسوت والیبال نشسته زنان در جریان جنگ رمضان گفت: در این راستا طی مکاتبه با فدراسیون های جهانی و آسیایی والیبال نشسته، خواستار محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط این نهادها شدیم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان در پاسخ به اینکه «آیا به غیر از این پیشکسوت والیبال نشسته زنان، ورزشکاری دیگری از خانواده جانبازان و توان یابان به شهادت رسیده است؟»، گفت: بابت شهادت صفیه قورچی بسیار متاسف شدیم اما خوشبختانه دیگر ورزشکاران مان در سلامت هستند. امیدوارم تا پایان جنگ هم همه ورزشکاران مان در رشته های مختلف المپیکی و پارالمپیکی ‌همچنین دیگر هموطنان مسئول و غیرمسئول مان در سلامت بمانند.

کوهپایه زاده همچنین همراهی خانواده جانبازان و توان‌یابان در اعلام انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی را یادآور شد و ادامه داد: مثل همیشه ورزشکاران، مربیان و مسئولان مان در حوزه های مختلف از طرق مختلف حمایت و پشتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام کردند و نشان دادند و اینگونه الهام بخش شدند.

وی تاکید کرد: کشورمان دوره ای حساس و تعیین کننده را سپری می کند، شرایط ایجاد شده برای همه سخت است و برای بسیاری از هموطنان مان به خاطر از دست دادن عزیزان شان سخت تر اما قطعا با رهبری جدید، افق های روشنی پیش روی کشورمان است.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان در مورد شرایط تمرینی ورزشکاران این فدراسیون گفت: در رشته های انفرادی و از طریق نرم افزار هوشیار، تمرین ورزشکاران در استان های مختلف آغاز شده ‌و زیر نظر مربیان شان پیگیری می شود. در رشته های تیمی هم در تلاش هستیم طی هفته جاری برای برخی رشته‌ها مانند بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته در مکانی امن، شرایط اردو را ایجاد کنیم.

کوهپایه زاده در پایان گفت: قرار بود تیم ملی بوچیا در مسابقات بین المللی به میزبانی عربستان شرکت کند، قرار بود این رقابت ها ۲۸ اسفند تا ۳ فروردین برگزار شود اما عربستان آن را منتفی کرد.