محمد انصاری: ترامپ از فوتبال به عنوان یک ابزار فشار استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری در رابطه با اتفاقات اخیر در کشورمان اظهار داشت: ابتدا شهادت رهبر را به همه مردم تسلیت می گویم و انشاالله انتقام خون تک تک شهیدان از رژیم صهیونیستی و آمریکا گرفته خواهد شد.

او در رابطه با صحبت های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران گفت: او فوتبال را ابزاری برای فشار به دیگران می داند و همچنین برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از فشار بر روی فوتبال استفاده می کند. ورزشکاران ما همیشه در کنار مردم ایستاده اند و هیچ گاه مقابل کشوری که علیه کشورمان جنگ راه انداخته اند سر خم نمی کنند.

بازیکن سابق پرسپولیس تصریح کرد: آغوش کشور همیشه به روی ورزشکاران و حتی برای کسانی که هنوز در استرالیا مانده اند باز است و این عزیزان می توانند به کشور باز گردند. خیلی از ورزشکاران همیشه چه در زمین و چه بیرون زمین برای سربلندی کشور تلاش می کنند و انشاالله به زودی از این جنگ سربلند خواهیم شد.

انصاری در پایان تصریح کرد: باشگاه پرسپولیس در کنار مردم برای آرامش مردم ایستاده اند و باید از کانون هواداران تشکر کنم که برنامه هایی را به وجود آورند و ما در کنار مردم خواهیم ایستاد.